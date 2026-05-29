Dönüş Yolculuğunda Trafik Yoğunluğu

29.05.2026 15:56
Bayram tatili dönüşü, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğun trafiğe neden oldu.

9 günlük bayram tatilinin bitmesine sayılı günler kala, tatilciler dönüş yolculuğuna erken başladı. Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yollara düştü. Bayramın 3'üncü, tatilin ise 7'nci gününde dönüşe geçen sürücüler, yollarda ciddi bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle Karadeniz illerini İstanbul ve Ankara gibi metropollere bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda dönüş trafiği erken başladı. İki şerit halinde akan yolda, artan araç sayısı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları kameralara yansırken, polis ve jandarma trafik ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemlerini artırarak akışı sağlamaya çalışıyor.

Dönüş yoğunluğunun tatilin son günü olan pazar gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

