Dönüştürücü Öğretmen Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dönüştürücü Öğretmen Projesi Başladı

Dönüştürücü Öğretmen Projesi Başladı

Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hamza Aktaş, İHL meslek dersleri için araştırmacı eğitmen oldu.

06.02.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Aktaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (Ar-Ge) projesinde araştırmacı eğitmen olarak görevlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni" projesi imam hatip liselerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenleri ile din eğitimi bilimi alanında faaliyette bulunan akademisyenlerin derinlemesine ve nitelikli bir çalışma ortamında bir araya getirilmesi planlanan proje 18 ay sürecek. Proje, 16 ayrı bölge olarak ayrılan tüm illerdeki yaklaşık 11bin İHL Meslek Dersleri öğretmenlerine yönelik program dahilinde gerçekleştirilecek.

Projenin ilk adımı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Doç. Dr. Celile Eren Ökten ile Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cemal Tosun'un katılımları ile Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Program, üç oturum şeklinde yürütüldü.

"Birlikte, Birbirimizden Öğreniyoruz" sloganıyla yola çıkılan TYMM Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni (Ar-Ge ve Eğitim Projesi) Projesi Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerine yer verilen "Değerlendirme Oturumu" ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Türkiye Yüzyılı, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dönüştürücü Öğretmen Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Dönüştürücü Öğretmen Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.