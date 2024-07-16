Dördüz annesi çocuklarına kıyafet yetiştiremeyince butik açtı - Son Dakika
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Yerel

Dördüz annesi çocuklarına kıyafet yetiştiremeyince butik açtı

Adana'da yaşayan dördüz annesi, çocuklarına kıyafet yetiştiremeyince butik açtı. Çocukları manken olarak kullanan kadın, 'Tek çocuk hiç çocuktur. Allah bütün annelerin yardımcısı olsun' dedi.

16.07.2024 09:42
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Adana'da yaşayan dördüz annesi, çocuklarına kıyafet yetiştiremeyince butik açtı. Çocukları manken olarak kullanan kadın, "Tek çocuk hiç çocuktur. Allah bütün annelerin yardımcısı olsun" dedi.

Ev kadını Sabahat (31) ile fabrikada çalışan Gökhan Şahin (33), 11 sene önce evlendi. Çiftin 7 sene boyunca çocukları olmadı ancak 4 sene önce Sabahat Şahin, dördüz bebeklerine hamile kaldı. Hamza ve Yusuf adında 2 erkek, Sahra ve Zehra adında 2 kız bebek dünyaya getiren Şahin, evlatları büyüdükçe kıyafet yetiştirememeye başladı.

Bunun üzerine butik açmaya karar veren Sabahat Şahin, merkez Seyhan ilçesinde 3 ay önce çocuk kıyafetleri satan bir butik açtı.

Çocuklarını manken olarak kullandı

Şahin, aldığı ürünlerin satışı sırasında ise 4 çocuğunu manken olarak kullanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görseller ise satışları hızlandırdı.

"İnsanların ilgisini çekiyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sabahat Şahin, "Dördüzlerle maddi anlamda kıyafetlerde zorlanıyorduk. Her gün yeni yeni şeyler giymek istiyorlardı. Aklıma butik açmak fikri geldi. Eşimle birlikte burayı açtık. Çocukları da manken olarak kullandık. İnsanların çok ilgisini çekiyor" dedi.

"Kostüm giymeyi çok seviyorlar"

4 çocukla çok zorlandığını ifade eden Şahin, "Aynı anda onları yedirmek, giydirmek ve çekimlerini yapmak çok zor. Bizi zorluyorlar ama böyle güzel kostüm giymekten çok memnun oluyorlar. Çocukların rızkıyla burayı açtık. İnşallah onların geleceği için katkı sağlar yeter bize. Bazı anneler tek çocukta zorlanıyorlar. Gerçekten çok zor ama tek çocuk hiç çocuk demek. Onu herkes bilsin" diye konuştu.

4 yaşındaki Hamza ise kardeşleriyle kostüm giymekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dördüz annesi çocuklarına kıyafet yetiştiremeyince butik açtı - Son Dakika

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