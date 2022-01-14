Üye Girişi
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek - Son Dakika

Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek

14.01.2022 12:26
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ardından Katip Çelebi Üniversitesinde de öğrencilere sıcak yemek hizmetini başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ardından Katip Çelebi Üniversitesinde de öğrencilere sıcak yemek hizmetini başlattı. Öğrenciler, uygulama için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine verilen destek artarak sürüyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ardından artık Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri de İzmir Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı sıcak yemeklere ulaşabiliyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü, Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü içindeki kütüphanenin önünde hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yemek dağıtmaya başladı. Öğrenciler ise uygulamadan memnun.

Dört noktada 3 bin kişilik yemek

Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asaldevlet, üniversitelerde başlatılan yemek hizmetini ikiden dört noktaya çıkardıklarını söyledi. Dört noktada günlük ortalama 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldığını ifade eden Asal, "Bu hizmetle onlara bir nebze de olsa faydamızın dokunduğuna inanıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak az" diye konuştu.

"Hem paramız cebimizde kalıyor hem de doyuyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Yasin Günlü, "Bu uygulama ile paramız cebimizde kalıyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür borçluyuz. Ayrıca dağıtılan yemekler kaliteli. Karnımız doyuyor. Çok iyi iş yapıyorlar" dedi.

"Yemek maliyetinden kurtulduk"

Şenol Çavdar, "Yemek maliyetinden kısmen kurtulduk. Ayrıca ne yiyeceğimizi de bilemiyorduk. Buradaki yemekler besleyici, doyurucu ve ücretsiz. Şimdi sınavdan çıktım ve oturup burada yemeğimi yiyeceğim. Güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin kuruşu kuruşuna hesabını yapıyoruz"

Furkan Doğru da öğrencilere yönelik böyle bir uygulama olmasının çok iyi olduğunu söyleyerek "Akşam yemeğinin buradan karşılanması bizim için ekstra bir yardım. İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ezgi Çetin ise "Finallerin olduğu bir dönemindeyiz. Beynimizin glikoza ihtiyacı var. O nedenle bu uygulama çok güzel oldu" sözlerine yer verdi.

Sabahları altı noktada çorba hizmeti

Dört noktada hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilere yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin altı noktada oluşturduğu Çorba Durakları da öğrencilere sıcak çorba hizmetini sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi girişi, Katip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları, hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İZMİR

Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek
Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek

YORUMLAR
500

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yemek Tarifi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek - Son Dakika


Artık e-Devlet üzerinden derneklere üye olabileceğiz! Artık e-Devlet üzerinden derneklere üye olabileceğiz!         
12:40
Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı         
12:39
Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli! Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!         
12:37
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40

Son Dakika Haberleri
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:29 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş
12:22 Aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle göründükleri fotoğrafları sildi!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 12:46:53. #1.11#
SON DAKİKA: Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement