Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor

11.06.2022 13:07
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor

Eskişehir'de araç trafiğinin en yoğun caddelerde sürücüler tarafından ikinci şeritlere bırakılan araçlar, trafik sıkışıklığı oluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir'de araç trafiğinin en yoğun caddelerde sürücüler tarafından ikinci şeritlere bırakılan araçlar, trafik sıkışıklığı oluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir'de kentin birçok bölgesinde gözlemlenen park sorunu, sürücü ve vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehrin en işlek noktalarından olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan dükkanlardan alışveriş yapmak için şeritleri işgal eden sürücüler, uzun süre çift sıra park yaparak trafik çilesinin devam etmesine neden oluyor. Gün içinde yağışların etkisini göstermesiyle birlikte de ıslanmamak için dükkanlara yakın park etmek isteyen sürücüler de trafiğin aksamasına davetiye çıkarıyor. Tüm gün trafiğin zaten yoğun olduğu caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışmalar aralıklarla devam ediyor. Arabasının dörtlülerini yakan her sürücünün şeritlere park etme hakkı olduğunu düşündüğünü söyleyen çevre esnafı ve vatandaşlar, sürücülerin diğer vatandaşların hakkını yediğini ve çözüm için beklemeye devam edeceklerini vurguladılar. - ESKİŞEHİR

Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor

YORUMLAR
500
Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı Avukat Emir Akpınar: 'Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir' Avukat Emir Akpınar: 'Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir'
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement