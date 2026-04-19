Doruk Madencilik İşçileri Yürüşe Devam Ediyor

19.04.2026 15:39
Doruk Madencilik işçileri, alacakları için 8. günde Sincan'a ulaştı, talepleri arasında işe iade var.

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü sekizinci gününde Sincan ilçesindeki Yenikent'e ulaştı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşü sürdürüyor. Ankara şehir merkezine yaklaşan işçiler Yenikent'e ulaştı.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin 7 arkadaşlarının işe iadesi, ücretsiz izinlerin bir an önce son bulması ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir an önce yatırılması olduğunu söyledi.

Meselenin çözümü için müzakereye açık olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu soğukta, bu yağmurda, bu kışta evimize gidelim, çocuğumuzla çocuğumuzla rahat edelim. Buradan siyasetçilere bir daha sesleniyoruz; 600 tane milletvekili var, buraya 6 tane vekil geldi, hepsi bu. Biz her partiye her zaman söylüyoruz. Burada her partiden, her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Herkes buraya katılabilir, herkes bu işçinin yanında durabilir, herkes bu işçiyle beraber müzakere yapabilir. Biz hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, nasıl gelirse 'hoş geldin', giderken de 'güle güle kardeşim' demesini biliriz."

Bizim esas mücadelemiz şimdi başladı. Bu Ankara girişinden sonra mücadelemiz bir tık daha yukarı çıkıyor. Her yerde gündemdeyiz ama kimse bizi kulaklarıyla duymuyor, gözleriyle görmemeye başladı. Yoksa biz kulakların duymasını, gözlerin görmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Maaş günü geldiğinde maaşımızı vermiyorsunuz"

Çakır; işçinin, işverenin dediğini yaptığını ancak günü geldiğinde ücretini alamadığını ifade ederek, "Ama maaş günü geldiğinde maaşımızı vermiyorsunuz. Tazminat istediğimizde tazminatımızı vermiyorsunuz. Siz kendiniz yönetemiyorsunuz, yöneticiler yönetemiyor, faturanızı işçiye kesiyorsunuz. Niye kesiyorsunuz kardeşim? Sen bana ne dedin? Ben işçi olarak onu yaptım. Sen paranı koydun, ben canımı ortaya koydum. Ben canımı koyduysam, sen ne dediysen onu yaptım. Ver kardeşim paramı ver, benim tazminatımı ver, ihbarımı ver, maaşımı ver. Benim de çoluğum çocuğum var, senin kadar geçindireceğim bir evim var" diye konuştu.

"Gaspcı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız"

Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da, "AKP ve MHP merkezleri tarafından yıllardır periyodik ve sistematik olarak kollanan bir holding Eskişehir Mihalıççık, Ankara Beypazarı, Elazığ Maden, Gümüşhane, Kütahya, Eti Gümüş, Söğütsen Seramik'te yıllar boyunca hem Enerji Bakanlığı'ndan oldukça sorumsuz bir şekilde 3 bine yakın ruhsat almış. 3 bin ruhsat almak demek, memleketin madenlerinin çok büyük bir bölümünün bu arkadaşa aktarılması demektir" dedi.

Söz konusu holdingin birçok yerde işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına, ücretlerine "çöktüğünü" söyleyen Aksu, "Üç Çalışma Bakanı bu holdingle ilgili herhangi bir işlem yapmamış. Yaklaşık üç Enerji Bakanı bu holdingle ilgili bu ruhsatları dağıtmakta herhangi bir hukuki, kanuni, hak ve insaf açısından sınırlayıcılık içerisine girmemişler. Yani burada, memlekette yaklaşık 7 bini bulan işçiyi sistematik ve periyodik bir şekilde kıdem tazminatlarına, ihbarlarına, ücretlerine çöken bir holding pratiğiyle, yağmacı, talancı, gaspcı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Advertisement
