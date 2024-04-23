Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı

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Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında coşkuyla kutlanan törenlere katıldı. Koltuğunu Rüzgar Kayra Kıvrak'a devreden Başkan Dal, "Size bu koltuğu devretmekle çok mutluyum. Ülkemizin en aydınlık günlere taşınması yönünde sizlere güveniyoruz" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle büyük coşkuyla kutlandı. İlk tören, Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çocuklarla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından CHP İlçe Başkanı Veli Çot ve İyi Parti Ali Özbey, çelenk sunumu gerçekletirdi.

Coşkulu kutlama

Başkan Menderes Dal, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yeşilbayir İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Kaymakam Nuri Özder ve protokol üyelerinin de katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Öğrenciler törende şiirler okudu, marşlar söyledi ve birbirinde renkli gösteriler sahneledi. Öğrencilerin gösterileri büyük alkış aldı.

Çiçeklerle devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Başkan Menderes Dal, koltuğunu çiçeklerle çocuk başkana devretti. Başkan Menderes Dal'ın koltuğuna Yeşilbayır İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi 7 yaşındaki Rüzgar Kayra Kıvrak oturdu. Temsili Başkan Kıvrak, çocuklara daha fazla yeşil alan oluşturulması talimatı verdi. Rüzgar Kayra'ya teşekkür eden Başkan Menderes Dal, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek geleceğimiz olan çocuklara olan güvenini vurguladı.

"Çocuklarımıza güveniyoruz"

Başkan Menderes Dal, "Büyük Atatürk'ümüz kurtuluş mücadelemizi halkına dayanarak yüce meclisimizde başlattı ve orada sürdürdü. Bu anlamlı günü geleceğimiz olan siz çocuklara armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Size bu koltuğu devretmekle çok mutluyum. Gerek bugün gerekse gelecekte ülkemizin en aydınlık günlere taşınması yönünde sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bu yüce görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz" dedi.

Başkan Menderes Dal, Rüzgar Kayra Kıvrak'a hediyeler vererek ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA