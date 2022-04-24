Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması

24.04.2022 14:46
Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Döşemealtı’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan şöleninde gün boyu çocuklar için bir çok etkinlik ve sürpriz eğlenceler düzenlenirken, akşam da dillere destan bir konserle final yaptı. Ünlü sanatçı Derya Uluğ’un verdiği konsere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Döşemealtı'nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan şöleninde gün boyu çocuklar için bir çok etkinlik ve sürpriz eğlenceler düzenlenirken, akşam da dillere destan bir konserle final yaptı. Ünlü sanatçı Derya Uluğ'un verdiği konsere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Atatürk'ün Dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en görkemli biçimde kutlanması için tüm imkanlarını seferber etti. Güne en güzel bayram olan 23 Nisan Çocuk Bayramı için düzenlenen kortejle başlayan Başkan Turgay Genç, tam 600 aracın katıldığı dev bir konvoyla ilçeyi baştan sona gezerek çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak dağıttı.

GENÇLERLE SELFİE ÇEKTİRDİ

Çocuklar için eğlencenin merkezi ise Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı oldu. Meydan çocuklar için karnaval havasında hazırlanarak sahipleri olan çocukları beklemeye başladı. Kortejin bitimiyle birlikte alana gelen binlerce çocuk aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Transformers oyuncaklar, Çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarının kostümleriyle alandakileri güzel dakikalar geçirten sanatçıların yanı sıra yine palyaço, sihirbaz ve jimnastik gösterisi yer aldı. Turgay Genç eşiyle birlikte konser alanına gelerek vatandaşları selamlayıp gençlerin isteğini kırmayarak onlarca selfi çektirdi. Konserin başlamasıyla birlikte alandaki kalabalığın coşkusu adeta tavan yaptı. Şarkılara eşlik edip dans eden kalabalık hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sahneye çıkarak vatandaşları selamlayıp herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı. Dakikalarca alkışlanan Başkan Genç, sanatçı Uluğ'a böyle anlamlı bir güne katılarak sevilen eserlerini seslendirdiği için teşekkür edip çiçek ve ilçenin kültürel değeri olan Döşemealtı Halısı hediye etti.

YORUMLAR
500
Dünya çocukları TBMM'de Dünya çocukları TBMM'de Çocuklar belediye bahçesinde gönüllerince eğlendi Çocuklar belediye bahçesinde gönüllerince eğlendi

Döşemealtı Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 14:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement