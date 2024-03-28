Tüm Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, Malatya'da Down Sendromlu Bilal Büyük mahallesinde muhtarlığa aday olarak sahaya çıktı. Resmi olarak aday olamayan Bilal, şimdiden mahallelinin gönüllü muhtarı oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde yaşayan Down Sendromlu Bilal Büyük, seçim sürecinde siyasi parti ve muhtar adaylarının afişlerini görünce heves etti 'Bende aday olmak istiyorum' deyince ailesi bu isteğini yerine getirdi. Hazırlanan afiş mahalle girişine asılarak seçim çalışmalarına başlayan Bilal Büyük, kapıda gelen giden vatandaşları selamlıyor arası da esnafı ziyaret ediyor.
Resmi olarak adaylığı bulunmayan Bilal Büyük'e mahalle halkı da sahip çıkıyor ve bu hayaline tam destek veriyor. Esnaflar 'Oylarımız Bilal'e' diyerek tam destek verirken Bilal'de en büyük projesinin iş ve ekmek vermek olacağını söylüyor. Konuşmakta güçlük yaşayan Bilal'in bu hayali bir gün gerçekleşir mi bilinmez ama Pazar günü yapılacak seçimler öncesi o şimdiden Tandoğan Mahallesi'nin gönüllü muhtarı oldu bile. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Down Sendromlu Bilal Büyük, Malatya'da gönüllü muhtarlık için sahaya çıktı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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