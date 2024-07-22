Down Sendromlu Çocuklar İçin Özel Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Down Sendromlu Çocuklar İçin Özel Etkinlik Düzenlendi

Down Sendromlu Çocuklar İçin Özel Etkinlik Düzenlendi

Sessizsiniz Derneği ve Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Sarıyer'de düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklar ve aileleri palyaço eşliğinde müzikle eğlendi. Programda özel çocuklar için yapılan çalışmaların önemi vurgulanırken, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Sessizsiniz Derneği Başkanı İlknur Acar, özel çocukları her gün hatırlamanın ve onlara özel olduklarını hissettirmenin önemine değindi ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

22.07.2024 14:07
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Down sendromlu çocuklar için Sessizsiniz Derneği ve Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Sarıyer'de bir restoranda down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, palyaço ile birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Programda özel çocuklar için gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekilirken, bu tür programların da devam edeceği ifade edildi.

"Unutmayalım ki, her çocuk özeldir"

Sessizsiniz Derneği Başkanı İlknur Acar programda yaptığı konuşmasında, "Özel çocukları sadece belirli günlerde hatırlamak yerine her gün onların özel günüymüş gibi onlarla birlikte olmak ve onlara özel olduklarını hissettirmek gereklidir. Bu düşünceyle, İstanbul Sarıyer'de bu güzel organizasyonda bir arada olmak harika. Özel çocuklarımız sahnede dj eşliğinde eğlendiler, resimler yaptılar ve unutulmaz anlar biriktirdiler. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek ve mutluluklarına tanık olmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Özel çocuklarımız ve aileleri için muhteşem bir gün yaşatan, emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunarım. Bu tür etkinliklerin artması ve yaygınlaşması, özel çocuklarımızın hayatlarına daha fazla dokunmamıza ve onlara hak ettikleri değeri hissettirmemize yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, her çocuk özeldir ve her gün onların günü olmayı hak eder" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Çocuklar İçin Özel Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika

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