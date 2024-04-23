Down Sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, Futsal Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, Futsal Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor

Down Sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, Futsal Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor

Kayseri'de yaşayan down sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, futsal ile hayata tutunuyor. Milli takım ile dünya 2.'si olan Aslantürk'ün hedefi, dünya şampiyonu olmak.

23.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:48
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Kayseri'de yaşayan Futsal Milli Takımı kalecisi ve Kocasinan Belediyesi Kocasinan Spor Kulübü'nün sporcusu down sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, futsal ile hayata tutundu. Milli takım ile dünya 2.'si olan Aslantürk'ün hedefi, dünya şampiyonu olmak.

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Hacı Ömer Aslantürk; sosyalleşmesi için amatör bir futbol takımının başkanlığını da yapan babası Abdullah Aslantürk ile beraber maçları izlemeye gitti. Futbola olan ilgisi her geçen gün artan Aslantürk; futsala başladı. Burada forvette ter döken down sendromlu genç, daha sonra kaleye geçti. Kendini geliştiren ve futsal milli takımına davet edilen Aslantürk, milli takımla beraber dünya 2.'liğine kadar uzandı. Spor lisesinde eğitim hayatını sürdüren Aslantürk'ün hedefi ise milli takımla beraber dünya şampiyonu olmak.

"1 yaşından itibaren sürekli özel eğitimler ile de destekledik"

Oğlunun bu şekilde sosyalleştiğini kaydeden baba Abdullah Aslantürk, "3 yıl önce arkadaşım vesilesi ile Kocasinan Spor Kulübü antrenörü Uğur Arı ile tanıştım. Daha sonra Hacı Ömer'in futsal hayatı başladı. İlk zamanlar forvet başlayan Hacı Ömer daha sonra kaleye geçti. O tarihten sonra milli takıma kadar yükseldi. Eğer ki aile bu özel çocukları kabullenmezlerse çok büyük sıkıntı. Çocuğu eve hapsederlerse, çocuk sürekli daha da geri gider. Ben oğlumu diğer çocuklardan hiçbir farkı yokmuş gibi her gittiğim yere götürdüm. Bunlar özel çocuklar. Çok daha fazla İlgi isterler alaka isterler. Hacı Ömer şuan kendi işini kendi halledecek düzeyde. Kaynaştırma kapsamında diğer çocuklar ile beraber 9.sınıfta ve spor lisesinde okuyor. 1 yaşından itibaren sürekli özel eğitimler ile de destekledik. Allah razı olsun eşim de eğitimi ile bire bir ilgileniyor. Hacı Ömer'in başarıları da bizi çok fazla duygulandırıyor. Her baba evladının başarılı olmasını ister ve başarıları ile de gurur duyar tabi ki ancak biz daha fazla mutlu oluyoruz, aldığı her madalya da ve kupa da ağladım. İnşallah Futsal Milli takımımızın Dünya Şampiyonu olduğunu ve oğlumun o kupayı da kaldırdığını göreceğim. Oğlum Hacı Ömer Cumhurbaşkanımız ile tanıştı, sağ olsun Cumhurbaşkanımız Dünya 2.si olduğumuzda milli takımımızı ziyarete geldi. Bilgiler aldı, tebrik etti. Başarılarının devamını diledi. Oğlum hala o günü o anı da unutamıyor. Hacı Ömer'in sportif başarı anlamın da, bu aşamaya gelmesinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da büyük bir emeği var. Kurduğu Kocasinan Spor Kulübü ve Kayseri'de tek olan Futsal takımı bu özel çocuklara adeta bir umut ışığı oldu. Desteklerini bizden hiç esirgemeyen Kocasinan Belediye Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kalede göstermiş olduğu başarılı performanslardan dolayı milli takımı da seçildi"

Kocasinan Spor Kulübü antrenörü ve Down Futsal Milli Takım Antrenörlüğü görevini de yerine getiren Uğur Arı da, "2021 yılında Özel Sporcular Federasyonuna bağlı, Kocasinan Belediyesi Down Futsal Takımını kurduk. Hacı Ömer'de 2021 yılında bizimle antrenmanlara başladı. Kalede göstermiş olduğu başarılı performanslardan dolayı milli takımı da seçildi. Milli takımımız 2017 yılında kuruldu. Şuanda milli takım kadromuz 12 kişi. 2018 yılında ilk Avrupa Şampiyonasına katıldık. Burada Avrupa 3.lüğü derecesi elde ettik. 2021 yılında ise, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, Avrupa şampiyonu olarak ülkemize milli bir gurur yaşattık. 2022 yılında ise, Peru'da düzenlenen Dünya şampiyonasına katıldık. Burada da milli takımımız Dünya 3.sü olarak ülkemize döndü. Son olarak Antalya'da düzenlenen 2024 Dünya Şampiyonasında Dünya 2.si olarak kürsüye çıktık. Bundan sonraki hedefimizde, Dünya şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu Hacı Ömer Aslantürk ise, dünya şampiyonu olmak için çalışacaklarını ve kupayı da alacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Kayseri, Dünya, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down Sendromlu Hacı Ömer Aslantürk, Futsal Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor - Son Dakika

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