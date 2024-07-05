Down sendromlu iki kız arkadaşın düğün hayali gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Down sendromlu iki kız arkadaşın düğün hayali gerçekleşti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde down sendromlu iki kız arkadaşın gelinlik ve düğün hayalini yakın aile dostları ve komşuları gerçekleştirdi. Sebile Talhak ve Fatmanur Yılmaz için düğün organizasyonu yapıldı. Gelin arabaları süslenerek konvoylar yapıldı ve Fatsa Kültür Sarayı'nda dillere destan bir düğün gerçekleştirildi. Çocukların anneleri ve düğün organizasyonunu gerçekleştiren Saime Çamaştaş, mutluluklarını dile getirdi.

05.07.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde down sendromlu iki kız arkadaşın gelinlik ve düğün hayalini yakın aile dostları ve komşuları gerçekleştirdi.

Gelinlik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen 27 yaşındaki Sebile Talhak ve 28 yaşında ki Fatmanur Yılmaz için düğün organizasyonu yapıldı. Organizasyonda ilk olarak gelinler için kız isteme oldu, sonrasında gelin arabaları süslenerek şehir içinde konvoylar yapıldı. En son ise Fatsa Kültür Sarayı'nda telli duvaklı, yoğun bir katılım ile dillere destan düğün yapıldı ve ellerine kınalar yakılarak oyun havaları ile hayali olan düğünlerini gerçekleştirdiler.

İlçedeki bir düğün salonunda komşuları ve yakınlarının katıldığı organizasyonda gelinlik giyen Sebile ve Fatma orkestra eşliğinde çalınan müziklerle doyasıya eğlendiler. Düğün organizasyonu gerçekleştiren ve genç kızları hayallerine kavuşturan Saime Çamaştaş, "Fatmanur eşimin uzaktan akrabası, Sebile ise Fatmanur'un en yakın arkadaşı. İkisi çok yakın arkadaşlar. Anneleri ile görüştük ve sonrasında düğün organizasyonu yaparak bu muhteşem günü düzenledik. İlk olarak isteme töreni yaptık. Sonrasında gelinliklerini aldık, davetiyeleri basıldı be herkesi bu düğünümüze çağırdık. Dillere destan bir düğün yaptık emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımız bu düğünle çok mutlu oldu" diyen Sebile Talhak'ın annesi Fatma Talhak, "Saime hanımın büyük isteği ile çocuklarımıza düğün haptık. Çok mutluyuz, Allah emeği geçenlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Fatmanur durmadan bana evlenmek istediğini söylüyordu" diyen annesi Sebahat Yılmaz, "Saime hanım bize geldiğinde kızım Fatmanur hep ona bir düğün hayali olduğunu söylüyordu. Sonrasında hayallerini gerçekleştirmek için bu organizasyonu yaptık ve çok güzel bir düğün yaptık. Çocuklarımızın isteği yerine geldi. Çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

27 yaşındaki Sebile Talhak ve 28 yaşındaki Fatmanur Yılmaz ise düzenlenen düğün töreni için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Fatmanur Yılmaz, Destan, Fatsa, Ordu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down sendromlu iki kız arkadaşın düğün hayali gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 00:09:56. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu iki kız arkadaşın düğün hayali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement