Down sendromlu iki kız arkadaşın düğün hayali gerçekleşti

Yerel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde down sendromlu iki kız arkadaşın gelinlik ve düğün hayalini yakın aile dostları ve komşuları gerçekleştirdi.

Gelinlik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen 27 yaşındaki Sebile Talhak ve 28 yaşında ki Fatmanur Yılmaz için düğün organizasyonu yapıldı. Organizasyonda ilk olarak gelinler için kız isteme oldu, sonrasında gelin arabaları süslenerek şehir içinde konvoylar yapıldı. En son ise Fatsa Kültür Sarayı'nda telli duvaklı, yoğun bir katılım ile dillere destan düğün yapıldı ve ellerine kınalar yakılarak oyun havaları ile hayali olan düğünlerini gerçekleştirdiler.

İlçedeki bir düğün salonunda komşuları ve yakınlarının katıldığı organizasyonda gelinlik giyen Sebile ve Fatma orkestra eşliğinde çalınan müziklerle doyasıya eğlendiler. Düğün organizasyonu gerçekleştiren ve genç kızları hayallerine kavuşturan Saime Çamaştaş, "Fatmanur eşimin uzaktan akrabası, Sebile ise Fatmanur'un en yakın arkadaşı. İkisi çok yakın arkadaşlar. Anneleri ile görüştük ve sonrasında düğün organizasyonu yaparak bu muhteşem günü düzenledik. İlk olarak isteme töreni yaptık. Sonrasında gelinliklerini aldık, davetiyeleri basıldı be herkesi bu düğünümüze çağırdık. Dillere destan bir düğün yaptık emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımız bu düğünle çok mutlu oldu" diyen Sebile Talhak'ın annesi Fatma Talhak, "Saime hanımın büyük isteği ile çocuklarımıza düğün haptık. Çok mutluyuz, Allah emeği geçenlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Fatmanur durmadan bana evlenmek istediğini söylüyordu" diyen annesi Sebahat Yılmaz, "Saime hanım bize geldiğinde kızım Fatmanur hep ona bir düğün hayali olduğunu söylüyordu. Sonrasında hayallerini gerçekleştirmek için bu organizasyonu yaptık ve çok güzel bir düğün yaptık. Çocuklarımızın isteği yerine geldi. Çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

27 yaşındaki Sebile Talhak ve 28 yaşındaki Fatmanur Yılmaz ise düzenlenen düğün töreni için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - ORDU