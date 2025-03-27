Down Sendromlu Senanur, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Güvenlik Görevlisi Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Senanur, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Güvenlik Görevlisi Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Down Sendromlu Senanur, Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Güvenlik Görevlisi Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Senanur Aslanpay, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sunduğu istihdam fırsatlarıyla güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. İşini büyük bir istekle yapan Senanur, kurumun hem misafirlerine yardımcı oluyor hem de arkadaşlarına ilham kaynağı oluyor.

27.03.2025 13:24  Güncelleme: 13:29
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Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Senanur Aslanpay, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sunduğu istihdam fırsatlarından yararlanarak güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Görevini büyük bir ciddiyet ve mutlulukla yerine getiren Senanur, merkeze gelen misafirleri güler yüzüyle karşılayarak yardımcı oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi birçok alanda eğitim ve istihdam imkanları sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanan 22 yaşındaki down sendromlu Senanur Aslanpay ise aldığı eğitimler sayesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışma hayatına adım attı. Her sabah işine büyük bir heyecanla gelen Senanur, gelen misafirleri selamlıyor, girişte yardımcı oluyor ve yönlendirmelerde bulunuyor.

Senanur'un işine duyduğu bağlılık, hem iş arkadaşları hem de ziyaretçiler tarafından büyük takdir toplarken Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı ise Senanur'un kendisine verilen görevleri özveriyle yaptığını ve onun bu işi çok sevdiğini söyledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi umut olmaya devam ediyor

Merkez, bireylerin eğitim, sosyal etkinlikler ve rehabilitasyon hizmetleriyle topluma kazandırılmasını sağlarken, farkındalık çalışmalarıyla da engelli bireylere karşı toplumun duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Bu sayede, özel ihtiyaçlı bireylerin yalnızca günlük yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmayıp, ekonomik, kültürel ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarına imkanı sunuluyor.

"İşimi çok seviyorum"

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve mesleğini çok sevdiğini söyleyen Senanur Aslanpay, "Burada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. İnsanları karşılayıp onlara yardımcı oluyorum. Müdürümün yanına götürüyorum. İşimi çok seviyorum" dedi.

"Bir gülüşü bir dünyalara değer"

Senanur'un eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü aktaran Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı, "Senanur 22 yaşında, kurumuzun güvenlik görevlisi, aynı zamanda kurumuzun da bir öğrencisi. Senanur Aslanpay geçen yıl Açık Öğretim Lisesi'ni tamamladı ve aynı zamanda o yıl üniversite sınavlarına girerek 181 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. Bir gülüşü bir dünyalara değer" ifadelerini kullandı.

"Senanur arkadaşları için bir ilham kaynağı"

Senanur'un verilen tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Kayalı, arkadaşları için ilham kaynağı olduğunu aktararak, "Senanur kararlı, güçlü, multidisipliner bir yapıda yetişen bir çocuğumuz. Verdiğimiz tüm görevlerin hepsini eksiksiz yerine getiriyor. Arkadaşlarına da pozitif enerji sağlıyor. Burada velilerimiz de aslında çok çok önemli. Velilerimiz de ilk karşılamayı kendisi yaptığı için velilerimizde de bir pozitif enerji yüklemesi yapıyor. Senanur arkadaşları için bir ilham kaynağı diyebiliriz. Kurumumuzda Senanur gibi 11 tane çocuğumuz istihdam edilmekte. Bu çocuklarımızın erken eğitimle neler yapabileceklerini en güzel örneklerinden bir tanesi. Çok memnunuz, çok da seviyoruz kızımızı. Bizim her türlü talimatlarımızı eksiksiz bir şekilde mazeret bildirmeden yerine getirmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down Sendromlu Senanur, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Güvenlik Görevlisi Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika

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