Down Sendromlu Yüzücü Kumsal Dinibütün Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Yüzücü Kumsal Dinibütün Başarıyla Devam Ediyor

Down Sendromlu Yüzücü Kumsal Dinibütün Başarıyla Devam Ediyor

Adana'da 11 yıl önce yüzme sporuna başlayan down sendromlu Kumsal Dinibütün, birçok stilde yüzerek başarı elde etti. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu yarışmalarında ve okul sporlarında başarılı olan Dinibütün, milli sporcu olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ve antrenörü tarafından desteklenen Dinibütün, gelecek yıl Türkiye şampiyonasında yarışacak.

30.08.2024 09:43
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Adana'da 11 yıl önce ayağını suya sokmaya korkarak başladığı yüzme sporunda yıllar içerisinde birçok farklı stilde yüzerek başarı elde eden 18 yaşındaki down sendromlu yüzücü Kumsal Dinibütün çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Down sendromlu yüzücü Kumsal Dinibütün, ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme sporu ile tanıştı. Spora ilk başladığı günlerce ayağını suya sokmaya bile çekinen Dinibütün, zaman içerisinde birçok stilde yüzebilir hale geldi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden Dinibütün, okul sporları müsabakalarında da başarıyla yarıştı. Masa tenisi sporuyla da ilgilenen Dinibütün, milli sporcu olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Spor onları hayata bağlıyor"

Sporun down sendromlu bireylerin gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken anne Ebru Dinibütün, "Kumsal 7 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. 8 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Bunun devamı da gelir inşallah. Bu yıl da okul sporlarında masa tenisinde Türkiye 2.'si oldu. Spor çocuklarımızın gelişimi açısından çok avantajlı. Özellikle yüzme ve masa tenisi çocukların her zaman hayatlarında bence olmalı. Sporun içerisinde olsun çocuklarımız. Çünkü spor onları gerçekten hayata bağlıyor" dedi.

"Milli sporcu olma yolunda aday"

Kumsal'ın yıllardır gelişimini birlikte sürdürdüğü yüzme antrenörü Furkan Ünsal da, "2017 yılından beri down sendromlu ve diğer özel gereksinimli bireyler ile çalışıyoruz. Kumsal ile daha uzun süreden beri birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz Kumsal daha korkup ayağını suya sokmaya çekinir haldeyken başladı. Şu an milli sporcu olma yolunda aday ve inşallah herhangi bir mani çıkmazsa bu yıl Türkiye şampiyonlarına gitmeye hak kazandı. Millilik barajına da yaklaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerimiz de güçlü. Biz Kumsal'a ve diğer sporcularımıza güveniyoruz. Ben inanıyorum ki bu yıl milli olarak Türk bayrağını yurt dışında temsil edeceğiz" diye konuştu.

"Ayağını suya sokmaktan dahi çekiniyordu"

Kumsal'ın spora ilk adım attığı yıllarda ayağını suya sokmaya dahi çekindiği anlatan Ünsal, "Ders süresi 40 dakika ise suya girdiği zaman ders süresi boyunca ağlıyordu. Şu an suyun altında 25 metre nefessiz gidebiliyor. Profesyonel bir yüzücü diyebilirim. Profesyonel yüzücü olmanın şartlarını ve gerekliliklerini taşıyor disiplinli oluşuyla. Antrenmanı kaçırmıyor, havuzu çok seviyor. Antrenmanda bir sporcunun göstermesi gereken disiplini ve özveriyi gösteriyor. Bunun sonucunda da başarı geliyor" ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişiminde aile çok önemli

Down sendromlu bireylerin spor organizasyonlarında başarılı olmasında aile desteğinin önemli bir etken olduğundan söz eden Ünsal şöyle devam etti: "Bu Kumsal'ın tek başına göstermiş olduğu bir başarı değil. Burada ailenin çok büyük önemi ve desteği var. Bizim işimizde aile her şey. Aile bize destek olmazsa eğitmenin ya da devletin bu hizmetleri, bu imkanları tanımasının hiçbir anlamı kalmıyor. Kumsal hem Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun yarışmalarını hem de okul sporlarının yarışmalarını başarıyla kazandı. 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama yarışlarında başarılar elde etti. Süreç içerisinde yeni stiller eklendikçe onların da müsabakalarına girmeye başladı. Bu yıl 50 metre kelebekten barajı geçti. Türkiye şampiyonasında da 50 metre kelebek ve diğer branşlarda yarışacak. Bu konuda güveniyoruz kendisine. Her yıl yüzme stillerine bir yenisini ekliyor." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Yüzücü Kumsal Dinibütün Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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