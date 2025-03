Down Sendromlular Günü\'nde Unutulmaz Etkinlik

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla 4 down sendromlu öğrenci, trafik denetimi yaptı, polis memurlarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla, Bölükbaşı Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören dört özel birey için etkinlik düzenlendi. Down sendromlu öğrenciler polis memurları ile birlikte ilçede trafik denetimi yaptı. Daha sonra Sungurlu Çarşı Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Down sendromlu öğrenciler, çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrencilere polislik mesleğiyle ilgili önemli bilgiler verildi. - ÇORUM