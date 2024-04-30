Dozer operatörünün tilki ile gülümseten diyaloğu kamerada - Son Dakika
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Yerel

Dozer operatörünün tilki ile gülümseten diyaloğu kamerada

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Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkete ait kömür sahası hafriyat işinde dozer operatörü olan Halil Aşçı'nın tilki ile diyaloğu ilgi çekti. Dozer operatörü Halil Aşçı'nın kullandığı iş makinesini iş bittikten sonra kenara çektiği sırada, yanına gelen tilki ile muhabbetini aldığı cep telefonu kaydı görenlere tebessüm ettirdi. Seyitömer'de çalışan Halil Aşçı, tilki ile yaşadığı olayı anlattı ve tilkiye yiyecek verdiğini belirtti.

30.04.2024 03:28
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Dozer operatörünün tilki ile gülümseten diyaloğu kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkete ait kömür sahası hafriyat işinde dozer operatörü olan Halil Aşçı'nın tilki ile diyaloğu ilgi çekti.

Dozer operatörü Halil Aşçı'nın kullandığı iş makinesini iş bittikten sonra kenara çektiği sırada, yanına gelen tilki ile muhabbetini aldığı cep telefonu kaydı görenlere tebessüm ettirdi.

Seyitömer'de çalışan Halil Aşçı, tilki ile yaşadığı olayı şöyle anlattı; "Dün akşam iş yerinde çalıştım ve makinamı kenara çekip stop ettim. Hava karanlıktı, bir anda camda bir şey belirdi, dedim herhalde biri geliyor. Sonra lambaları baktım tilki efendi gelmiş. O sıra biraz muhabbet ettik .Sonra şeker, çikolata gibi yiyecek bir şeyler vardı yanımda onlardan verdim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dozer operatörünün tilki ile gülümseten diyaloğu kamerada - Son Dakika

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