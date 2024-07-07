DP İl Başkanı: Emeklileri Süründürmek İçin Uğraşıyorlar - Son Dakika
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DP İl Başkanı: Emeklileri Süründürmek İçin Uğraşıyorlar

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, onların süründürüldüğünü söyledi. Özcan, önümüzdeki aylarda ekonomik sıkıntıların daha da artacağını belirtti ve erken seçim çağrısında bulundu.

07.07.2024 18:45
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(ESKİŞEHİR) - Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, "Keşke 2024'ü emekliler yılı ilan edeceklerine, emeklilerin ölüm yılı ilan etselerdi. Çünkü bunların derdi emekliyi öldürmek değil, süründürmek" dedi.

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, haftalık Pazar toplantısında konuştu. Emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ve ekonomik problemlere değinen Özcan, emeklilerin hamallık yaptığını, simit sattığını ve çok zor şartlar altında yaşadığını belirtti. Özcan, önümüzdeki sonbahar aylarında cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir darboğazın yaşanacağını ifade etti.

Hüseyin Özcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta enflasyon oranlarımız TÜİK tarafından açıklanarak sadece çalışan ve emeklilerin maaşlarına daha az zam yapılabilmesi için çok düşük rakamlar çıkarılmıştır. Bırakın yüzde 25'i, 30'u, 50'yi emeklilerin maaşına yüzde 100 zam yapsanız bizim hayatımızda bir şey değişmeyecek demiştik. Ancak İngiliz bankerlerinin adamı olan Mehmet Şimşek'in Türkiye'yi ekonomik anlamdaki tek kurtarma planı sadece vatandaşın cebinden alarak, vermediklerini vatandaşın cebinden alarak Türk ekonomisini ayağa kaldırma planıdır. Önümüzdeki 3 ay eylül, ekim ve kasım ayları cumhuriyet tarihinde yaşanmamış en büyük ekonomik sıkıntılara gebedir. Buna inanın. Çünkü elektriğe yüzde 38, simide yüzde 33 zam, ya garibanın ulaşım aracı trenlere yüzde 35 zam, akaryakıta gelen zamdan dolayı taksiye, otobüse, dolmuşa zam. Artık zamlarla anılan bir ülke olduk. Dolayısıyla işimiz çok zor.

"Keşke 2024'ü emeklilerin ölüm yılı ilan etselerdi"

Keşke 2024'ü emekliler yılı ilan edeceklerine emeklilerin ölüm yılı ilan etselerdi. Çünkü bunların derdi emekliyi öldürmek değil, emekliyi süründürmektir. Türkiye'de maalesef insanlar emekliyi artık hamallık yaparken, çalışırken, araba yıkarken, simit satarken, mendil satarken görmeye başladık. Dolayısıyla bu insanların ve emeklilerin hayatlarının son deminde rahat, huzur içinde yaşamaları gerekirken, evlerinden çıkarken eşleri 'akşam gelirken şunu al' demesin diye evden gizlice çıkıyor. Hamamyolu'nda emeklilerimiz maalesef biri görsün selam versin çay ısmarlasın diye gözlerine bakarak geçiyor insanların. Emekli bir bardak çay içmekten mahrum bırakıldı. Emekli mağdurdur. Emekli açlık sınırının altında yaşar hale gelmiştir. Emekli kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bir an önce erken seçim diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DP İl Başkanı: Emeklileri Süründürmek İçin Uğraşıyorlar - Son Dakika

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