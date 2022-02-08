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DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam - Son Dakika

DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam

08.02.2022 09:58
DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması için Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması için Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilerek alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

Vali Ali Çelik, öğrencilerin üniversite ve yurtları arasındaki ulaşımı güvenle tamamlayabilmeleri için DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi girişinde bulunan alt geçit ve bağlantı yolunun genişletilerek çift yönlü trafiğe açıldığını ve yolun karanlık bölümlerinin aydınlatmasının tamamlandığını söyledi.

Vali Çelik; öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için, DPÜ Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığı ile koordineli çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. - KÜTAHYA

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Dumlupınar Üniversitesi, Üniversite, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam - Son Dakika


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