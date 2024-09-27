DPÜ Rektörü OSB\'yi Ziyaret Etti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret, Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı karşıladı. Görüşmede, Kütahya OSB'nin büyüme potansiyeli, bölgesel sanayi projeleri ve üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı.

Kütahya OSB'nin bölgesel ekonomiye sağladığı katkılar ve yeni yatırımların önemine vurgu yapılırken, üniversitenin bilimsel birikimi ile sanayiye destek sağlama konusundaki fırsatları değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya OSB'nin bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, üniversite olarak OSB ile ortak yeni projelerde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise, Kütahya OSB'nin güncel projeleri ve sanayi altyapısındaki gelişmeler hakkında bilgi verirken, üniversite ile yapılacak iş birliklerinin bölgedeki sanayicilere büyük katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA