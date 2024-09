Dr. Ali Aluç\'a 2023 Doktora Tez Ödülü

Yerel

MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un doktora tezi Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 2023 Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un "Magmatic-Hydrothermal Evolution And Geological Framework of The Kirazlı Epithermal Au And Porphyry Cu Deposits, Biga Peninsula, Turkey" başlıklı doktora tezi Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 2023 Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.

Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un tezi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın madenciliğin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, tez ve yayın yapanlara ilişkin "Ödül Yönetmeliği" kuralları çerçevesinde tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Mutluluğunu dile getiren Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç, "Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı gibi büyük bir organizasyonun her yıl düzenlediği madencilik ödülleri kapsamında 2023 yılı en iyi doktora tezi ödülünü aldığım için çok mutluyum. Danışmanlarım Prof. Dr. İlkay Kuşcu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ve Prof. Dr. Robert Moritz'e (Cenevre Üniversitesi) tez çalışmalarıma katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Ayrıca Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na da Türkiye Madenciliğinin gelişmesi doğrultusunda sektöre ve eğitime birçok perspektiften verdikleri destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA