Dr. Ali Aluç'a 2023 Doktora Tez Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dr. Ali Aluç'a 2023 Doktora Tez Ödülü

Dr. Ali Aluç\'a 2023 Doktora Tez Ödülü

Dr. Ali Aluç, doktora teziyle Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın ödülüne layık görüldü.

20.09.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un doktora tezi Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 2023 Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un "Magmatic-Hydrothermal Evolution And Geological Framework of The Kirazlı Epithermal Au And Porphyry Cu Deposits, Biga Peninsula, Turkey" başlıklı doktora tezi Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 2023 Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.

Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç'un tezi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın madenciliğin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, tez ve yayın yapanlara ilişkin "Ödül Yönetmeliği" kuralları çerçevesinde tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Mutluluğunu dile getiren Araştırma Görevlisi Dr. Ali Aluç, "Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı gibi büyük bir organizasyonun her yıl düzenlediği madencilik ödülleri kapsamında 2023 yılı en iyi doktora tezi ödülünü aldığım için çok mutluyum. Danışmanlarım Prof. Dr. İlkay Kuşcu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ve Prof. Dr. Robert Moritz'e (Cenevre Üniversitesi) tez çalışmalarıma katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Ayrıca Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na da Türkiye Madenciliğinin gelişmesi doğrultusunda sektöre ve eğitime birçok perspektiften verdikleri destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Madencilik, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Ali Aluç'a 2023 Doktora Tez Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. Ali Aluç'a 2023 Doktora Tez Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement