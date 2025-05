Dr. Demirbağ: Yahudiler Ahlaki Çöküş İstiyor

Dr. Ömer Demirbağ: "Yahudiler diğer toplumların ahlaki olarak çökmesini istiyor"

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ, Yahudilerin dünyanın her yerinde LGBT'ye destek verdiğini ancak kendi toplumlarında vermediğini belirterek diğer toplumların ahlaki olarak çökmesini istediklerini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Sanat ve Kültür Festivali" çerçevesinde konferans düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Yahudilerin diğer toplumlar ile arasındaki meseleler ele alındı. Her toplumun kendine özgü bir milli karakterinin olduğunu söyleyen Demirbağ, "Yahudiler, dünyanın her yerinde LGBT'ye hem para, hem de medya desteği veriyor. Ancak bu durum kendi toplumlarında bunu yasaklıyorlar. Çünkü bir tek İsrail sağlıklı bir toplum olarak kalsın istiyorlar. Diğer toplumların ahlaki olarak çökmesini istiyorlar. Kendilerinden başka toplumların inançları onlar için alay edilesi bir hale getirilmelidir. O toplumun gözünde o toplumun inançları gülünç bir vaziyete getirilmelidir ki o toplum çöksün. Yeryüzünde sağlam ve sıhhatli toplum olarak kendilerini görmek istiyorlar. Diğer toplumların küflenmesini, bozulmasını istiyorlar. Bunun başında da her toplumun aile yapısının bozulması gerekiyor. Bu bir Yahudi faaliyetidir. Aile kavramı toplumun can damarıdır. İnsanlık ailesinin atomu ailedir. Aileyi bozduğun zaman insanlık bozulur. Yahudi'lerinde temel akidesi onlardan başka herkesin bozuk olmasıdır. İnsanlar nasıl karakter ve huy olarak birbirinden farklı ise milletlerde öyledir. Her milletin kendine has bir milli karakteri vardır. Dünyada o karakteri ile tanınır milletler" dedi.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.