Dr. Ekrem Karakaya, vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı

Yerel

Görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya; vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Demir, hastane yönetimi, Şehit ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde 6 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan Dr. Ekrem Karakaya mezarı başında dualarla anıldı.

Anma töreninin ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan; "Menfur bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Ekrem kardeşimizi anmak adına bugün burada bir araya geldik. Elim olayın üzerinden 2 yıl geçti. Acısı hala yüreğimizde, kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - KAYSERİ