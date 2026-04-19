Dr. Eser Şenkul\'dan Hastane Ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret programında hastane yönetiminden sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve mevcut kapasite hakkında bilgi alan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulundu. Şenkul, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek personelle sohbet etti. Ziyarette ayrıca Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınan birim ve ünitelerin fiziki imkanları yerinde değerlendirildi. Hizmet sunumunun daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Şenkul'a ziyaretinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile İl Ambulans Servisi Başhekimi eşlik etti. - AYDIN