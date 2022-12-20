Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İmamoğlu'nun Google'da "Eski başkan" olarak tanımlanmasını yorumladı: Bir algı operasyonunun güzel bir reklam çalışması

19 Aralık Pazartesi günü Google'da "Ekrem İmamoğlu"nu aratanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanı önüne gelen "Eski" ibaresiyle karşılaştı. İmamoğlu, arama sonucunun ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çok sayıda insan, bu sonucu görmek için milyonlarca kez "Ekrem İmamoğlu" adını arattı. İmamoğlu, Google'da en çok aratılan isimler arasına yükseldi. Gündeme bomba gibi düşen bu olayla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"SON BİR DEPAR ATTILAR"

Son dönemlerde İmamoğlu ile yaşadığı sert polemiklerle adından söz ettiren Başkan Yazıcı, "Yine kendi basın ve ilgili ajansının bir algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Böyle bir hatayı Google yapmaz. Şimdi 2022 yılı sonunda 'Google'da en çok aranan kim veya ne?' diye arandığında 'Ekrem İmamoğlu' önde çıkacak. Çünkü 'Eski' ibaresi nedeniyle, milyonlarca kişi arama yaptı. Bu İmamoğlu ajansının bir algı operasyonu. '2022 yılı sonunda en çok aranan isim Ekrem İmamoğlu' demek için. Son bir depar attılar. Yani Google'ın özellikle de yapay zekadaki algoritması bu aramalara bakar. Eski, yeni değil, Ekrem İmamoğlu aramasına bakar. 'Türkiye'de gündem İmamoğlu. En çok aranan Ekrem İmamoğlu' manşetlerini şimdiden görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"SON BİR GAYRET YAPALIM DEDİLER"

Bu yapılanı bir PR çalışması olarak nitelendiren Yazıcı, "Ne olmaz diye son bir gayret yapalım dediler. Google'ın arkasındaki algoritmanın verileri aldığı yerleri kullanarak, kendileri tarafından yapılan bir oyun, bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa, kimsenin böyle bir şey yapmak gibi düşüncesi olmaz. Ama kendileri bu algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Bir PR çalışması tamamen. Ondan öteye bir şey değil. Bir algı operasyonunun güzel bir reklam çalışması oldu. İş becermek ve iş bitirmek açısından İstanbul'a çok şey yapılmadı ama muhteşem hesaplamalarla algı operasyonları yapıyorlar" şeklinde konuştu.