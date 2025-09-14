Drift Şovu Tekirdağ'ı Salladı - Son Dakika
14.09.2025 15:43
Süleymanpaşa'da düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift şovları adrenalin dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift şov yapan araçlar vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşattı.

Drift şovu nefes kesti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen modifiyeli araçlar fuarı, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Fuarda birçok araç güzellik ve motor gücü kategorilerinde yarışırken, kapalı alanda yapılan drift şovu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Araçların asfaltı zorlayan performansı büyük ilgi çekerken, vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Yoğun katılım nedeniyle "iğne atsan yere düşmez" deyimi adeta gerçek oldu.

"14 ilden 100 araç geldi"

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı 'Toretto' lakaplı Erkan Yavaş, organizasyona gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Tekirdağ Motor Sporları Derneğimizin düzenlemiş olduğu drift fest modifiye fuarında Türkiye'nin 14 ilinden yaklaşık 100 tane modifiyeli araba geldi. Bu özel arabalar her yerde görülebilecek arabalardan değil, şehrimize misafir olarak geldiler. Biz de onları en iyi şekilde burada ağırlamaya çalışıyoruz, halkımız da yanımızda. Bu fuarın altyapısına 4 ay önceden başladık. Tekirdağ halkını en iyi şekilde adrenalin ile tanıştırdığımız için çok mutluyuz. 2014'ten bu yana profesyonel olarak Tekirdağ sahil dolgu alanda bu organizasyonu yapmaya devam ediyoruz. Kimisi modifiye aracıyla katılıyor, kimisi motor performans gücüyle. Alanımız iki kısımdan oluşuyor; birisi modifiye kısmı, diğeri ise Süleymanpaşa halkımıza drift organizasyonu düzenledik. Alanımızda 4 tane drift pilotumuz var, bunlar şov takımı sağ olsun her yıl geliyorlar ve bizi destekliyorlar. Yarışmamıza katkısı olan herkese teşekkür ederim, güzel iki gün geçirdik" dedi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Fuarda sergilenen araçların tasarımları kadar motor performansları da ilgi topladı. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Drift pilotlarının lastikleri yakan hareketleri ise uzun süre alkışlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Otomobil, Son Dakika

