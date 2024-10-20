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Kurtlar sürüye, dronlu çoban kurtlara pusu attı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki kurt yaylada otlayan koyun sürüsüne, kavalı bırakıp drone ile sürü güden çoban ise kurtlara pusu attı.

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz (25), 2018'de İletişim Fakültesini kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, 'şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına döndü. Yıllardır amatör olarak kendi imkanları ile fotoğraf ve video çeken Yılmaz, bunları 4 yıl önce sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Zamanla kendisini daha da geliştirip, dron ve profesyonel kameralarda çekime başlayan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında 500 bin takipçisi oluştu. Videoları ise milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Mert Yılmaz, bu seferde koyunlara pusu atan kurtları dron ile görüntüledi. Yaylada otlayan koyun sürüsüne başlarındaki çobanın bir açığını bulduktan sonra saldırmaya çalışan iki kurt, kendilerini göstermeden plan yaparken dron ile çekildiklerinin farkına varmadılar.

Sürüyü gözetleyen kurtların o anları dron kameraya yansıdı. Kurtların pususu başarısızlıkla sona erdi.