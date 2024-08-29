DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Türk Milleti'nin tarihi zaferini vurgulayarak, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin kalkınması ve insanların refahına ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.

29.08.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos mesajında; "Tarihi destanlarla dolu Türk Milleti, bu büyük zaferle, vatanını sonsuza dek koruma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de aynı ruhla ve var gücümüzle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve ülkemizi kalkındırmak, insanımızı da refaha ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında; "30 Ağustos 1922, milletimizin cephedeki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin son safhası olan büyük taarruzunu kahramanlıkla taçlandırdığı gündür. Tarihi destanlarla dolu Türk Milleti, bu büyük zaferle, vatanını sonsuza dek koruma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de aynı ruhla ve var gücümüzle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve ülkemizi kalkındırmak, insanımızı da refaha ulaştırmak için çalışıyoruz. 102. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos'un bizlere bıraktığı asırlık miras, bugün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür emin ellerdedir. Milli mücadele ruhuyla, milletçe omuz omuza vererek, büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli iş dünyası olarak bizler de bunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz; ülkemizi yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle, başta Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, rahmetle anıyoruz. Ailelerine en derin saygılarımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin Zafer Bayramı'nı, o günkü coşku ve heyecanla kutluyoruz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. İstiklalimiz daim; vatanımız, milletimiz ve birliğimiz ebedi olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye, denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement