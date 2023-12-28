- DTO Cumhuriyetin 100. yılında 167 başarı hikayesini ödüllendirdi

Zanaat, sanayi ve ticarette 40 yılı aşkın süredir başarılara imza atan DTO üyesi 167 girişimci ödüllendirildi

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO), Cumhuriyetimizin 100. yılında 40 yıldan fazla süredir sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren 167 üyesini "100 Yılda 100 Başarı Ödül Töreni" ile ödüllendirerek, girişimciliğine yönelik teşviklerini sürdürdü.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın öncülüğünde duyurulan "100 Yılda 100 Başarı Ödül Töreni" geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticaret sicil kayıtları ile Denizli Ticaret Odası kayıtları baz alınarak 40-95 yıldır Denizli Ticaret Odası'na kaydı bulunan 167 firma temsilcisine plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100. yılında, sektörlerinde 40 yılı aşkın bir süredir başarılı faaliyetlerini sürdüren üyeleri ödüllendirmeyi amaçlayan bu özel törenin, geçmişin birikimini geleceğe taşıyan girişimcilere hak ettikleri değeri sunma amacını taşıdığını vurguladı. Geçmişin deneyimlerinden beslenen ve sektörlerine katkı sağlayan girişimcilere verdikleri değeri bir kez daha ortaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, ödül alan tüm DTO üyelerini tebrik ederek; "Bu anlamlı etkinliğimiz, başarı hikayelerini paylaşma, birlikte kutlama ve girişimciliği teşvik etme amacını taşıdığı gibi, katılımcılara anlamlı bir deneyim yaşatma fırsatı sundu. Denizli'mizin örnek başarı öyküsünün temelinde bugün bu salonda bulanan markalar oluşturmaktadır. Denizli'miz tarihi boyunca girişimcilik ruhu, üretim odaklı çalışma anlayışıyla her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. İş insanlarımızla, çalışanlarımız şehrimizin ticaret ve sanayisinde başarı hikayeleri yazarak Denizli'mizin ekonomisini büyük katkı sağlamışlardır. Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan üretim Denizli'mizin büyüyüp gelişmesinde lokomotifidir. İnsanımız çalışkandır. İşletmelerimiz yılda 365 günde de 24 saat çalışmaktalardır. Denizli'mizde şükürler olsun üretim çeşitliliğini attırdık. Gençlerimize yeni kuşaklara mücadeleci, üretken, ruhunu aşılayan, bilim ve teknoloji festivali Teknofesti de Denizli'mizde görmek istiyoruz. Bakanımız ve valimizle istişare ederek önümüzdeki günlere Teknofesti Denizli'de yapmayı planlarız" dedi.

Gecede ödüllendirilen DTO üyelerini kutlayarak başarılarının devamını dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Denizli Ticaret Odası'nın sektöründe 40 yılı aşkın süredir başarıyla faaliyet gösteren üyelerine yönelik '100 Yılda 100 Başarı' adlı ödül törenine katıldığım için çok mutluyum. Şehrimize katma değer sağlayan tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. İnşallah nice güzel başarı dolu ödül törenlerimiz olur. Denizli'mize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler konusunda katılımcılara bilgiler veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ise şöyle konuştu:

"Bu topraklar, çok kıymetli topraklar. Yeryüzünde Türkiye'den daha güzel ülke yok. Yeryüzünde Türkiye'den daha önemli bir ülke yok. Birinci hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek için talebi boğmak. Enflasyonla kalıcı mücadelenin, çoğu kişi biliyordur, asıl olması gereken üretimi artırmak. Üretimi devam ettirmek yani tezgahtaki malı çoğaltmak. Böyle olursa enflasyonla kalıcı bir mücadeleye giriş oluruz. İnşallah torunlarımızın torunları da mesleklerimizi ya da işlerimizi birbirini devrederek katlanarak devam eder. İnanın bana Türkiye kadar Dünyada gelecek vadeden başka hiç bir ülke yok. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir diyelim ki 40 bin dolar veya 50 bin dolar. Yapsa yapsa en fazla önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde on artar. Ama şuanda 12 dolarlı milli gelirli önümüzdeki on yıl boyunca 25 bin dolar veya 30 bin dolara çıkmaya vadeden ülkede yaşıyoruz. Türkiye bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahip. İmkanları hep beraber gerçekleştireceğiz"

100 Yılda 100 Başarı Ödül Törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Yücek Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende, zanaat, sanayi ve ticaret alanlarında uzun yılların birikimine sahip olan girişimciler özel ödüllerle öne çıkarken, başarılarıyla dikkat çeken isimlere de teşekkür plaketleri takdim edildi.