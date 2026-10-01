DTSO 3 Ekim seçiminde 26 bin 515 üyeden 9 bin 946'sının oy hakkı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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DTSO 3 Ekim seçiminde 26 bin 515 üyeden 9 bin 946'sının oy hakkı olduğunu açıkladı

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DTSO 3 Ekim seçiminde 26 bin 515 üyeden 9 bin 946\'sının oy hakkı olduğunu açıkladı
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DTSO, 3 Ekim'de yapılacak seçimlerin yönetimin kendi tercihiyle değil, 5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği belirlendiğini açıkladı. Açıklamada, 26 bin 515 üyeden 9 bin 946'sının seçme-seçilme hakkına sahip olduğu belirtildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı, 3 Ekim günü yapılacak yönetim seçimine ilişkin "DTSO seçimleri, herhangi bir yönetimin kendi tercihiyle belirlediği bir süreç değildir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat, oda ve borsa organ seçimlerinin dönemini ve usulünü belirlemektedir" denildi.

Diyarbakır Ticarete ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu, 3 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak içinde bulunduğumuz seçim süreci arifesinde kamuoyunda yer alan bazı bilgi ve değerlendirmelerin yanlış anlaşılmalara yol açmaması amacıyla, güncel verileri ve seçim mevzuatında yer alan hükümleri kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördük" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amacımız herhangi bir polemiğe girmek değil; DTSO üyelerinin ve kamuoyunun seçim sürecine ilişkin doğru, açık ve somut bilgiler üzerinden değerlendirme yapabilmesine katkı sunmaktır. Öncelikle seçim tarihine ilişkin bir hususun netleştirilmesi gerekmektedir. DTSO seçimleri, herhangi bir yönetimin kendi tercihiyle belirlediği bir süreç değildir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat, oda ve borsa organ seçimlerinin dönemini ve usulünü belirlemektedir. Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen resmi yazılı bildirim üzerine DTSO Yönetim Kurulu da bu  çerçevede seçim sürecini başlatmış, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonrası 3 Ekim tarihi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle seçim takviminin DTSO yönetiminin tek taraflı tercihiyle belirlendiği yönündeki değerlendirmeler, sürecin tabi olduğu hukuki çerçeveyi doğru yansıtmamaktadır."

"DTSO'NUN 26 BİN 515 ÜYE BULUNMAKTADIR"

Seçim sürecine ilişkin kamuoyunda farklı rakamların gündeme gelmesi nedeniyle üyelik ve seçmenlik konusunun da açık biçimde ortaya konulmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "DTSO'nun güncel resmi kayıtlarında toplam 26 bin 515 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin 15 bin 52'si faal, 11 bin 463'ü ise askıdabulunmaktadır. 62 şirket de vergi terkini vermiştir. Seçim mevzuatında aranan şartları taşıyan ve seçme ve seçilme hakkına sahip üye sayısı ise 9 bin 946'dır. Burada birbirinden farklı kavramların aynı anlamda kullanılmaması gerekmektedir. Toplam üye sayısı, faal üye sayısı, yeni kurulan şirket sayısı ve seçimlerde seçme-seçilme hakkına sahip üye sayısı aynı kategorileri ifade etmemektedir" denildi.

"ÜYELERİN SEÇİMLERDE OY KULLANABİLMESİ AÇISINDAN ÜYELİK STATÜSÜ VE AİDAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ DE ÖNEM TAŞIYOR"

5174 sayılı Kanun'un 83. maddesi uyarınca oda ve borsa organ seçimlerinde seçme ve seçilme yeterliliği açısından, seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olma şartı bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamanın devamı şöyle:

"Bu nedenle bir işletmenin yeni kurulmuş olması ve odaya kayıt yaptırması, tek başına aynı seçimde oy kullanma hakkı doğurmamaktadır. DTSO kayıtlarında 5 bin 44 yeni kurulan şirket bulunmaktadır. Bu sayı, toplam üye sayısından veya seçimlerde oy kullanma hakkına sahip üyelerden farklı bir kategoriyi ifade etmektedir. Seçmen listeleri oluşturulurken kayıt süresinin yanı sıra üyelik statüsü ve mevzuatta belirlenen diğer seçme ve seçilme şartları da dikkate alınmaktadır. Bunun yanında üyelerin seçimlerde oy kullanabilmesi açısından üyelik statüsü ve aidat yükümlülükleri de önem taşımaktadır. Mevzuat uyarınca belirlenen şartları taşımayan veya ilgili hükümler kapsamında askıya alınan üyeler seçmen listelerinde yer almamaktadır. Aidat yükümlülüklerini yerine getirerek gerekli şartları yeniden sağlayan üyelerin ise mevzuat çerçevesinde meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden dahil edilmesi mümkündür."

"ELEŞTİRİ VE FARKLI GÖRÜŞLER DEMOKRATİK SÜREÇLERİN DOĞAL BİR PARÇASIDIR"

Açıklamada, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak eleştiri ve farklı görüşlerin demokratik süreçlerin doğal bir parçası olduğunu değerlendirilerek, "Ancak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin, farklı üyelik ve seçmenlik kategorileri birbirine karıştırılmadan, resmi veriler ve yürürlükteki mevzuat üzerinden yapılmasının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyoruz. DTSO olarak görevimiz mevzuat çerçevesinde hareket etmek, üyelerimizi doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmek ve seçim sürecinin ilgili kurumların denetimi ve hukuki düzenlemeler doğrultusunda sağlıklı biçimde yürütülmesine katkı sunmaktır" denildi.

Kaynak: ANKA
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