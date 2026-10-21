DTSO aidat bildirimlerinin seçimle ilgisi olmadığını, 10 gün kala yapıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DTSO aidat bildirimlerinin seçimle ilgisi olmadığını, 10 gün kala yapıldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO, üyelere gönderilen yıllık ve munzam aidat bildirimlerinin oda seçimleriyle ilgisi olmadığını açıkladı. Oda yönetimi, ödeme döneminin bitimine 10 gün kala yapılan bildirimlerin üyeleri bilgilendirmek ve gecikmeleri önlemek amacıyla gönderildiğini duyurdu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine gönderilen aidat bildirimlerinin seçim süreciyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Oda yönetimi, bildirimlerin ödeme döneminin sona ermesine 10 gün kala üyeleri bilgilendirmek ve gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yapıldığını duyurdu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Muhasebe Müdürlüğü, üyelerine gönderilen yıllık ve munzam aidat bildirimleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, aidat bildirimlerinin oda seçimleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. 5174 sayılı Kanun'un 24 ve 25'inci maddeleri kapsamında oda üyelerinin yıllık ve munzam aidat ödeme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Söz konusu aidatların iki eşit taksit halinde ödendiği belirtilirken, 2026 yılı ilk taksitinin son ödeme tarihinin 30 Haziran, ikinci taksitinin son ödeme tarihinin ise 31 Ekim olduğu ifade edildi.

Bildirimlerin amacı gecikmeleri önlemek

Bazı basın organlarında yer alan iddialara da değinilen açıklamada, aidat bildirimlerinin seçim süreciyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Üyelerin ödeme yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, aidat dönemlerinin bitimine 10 gün kala çeşitli iletişim kanalları üzerinden bildirim yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:10:47. #.0.2#
SON DAKİKA: DTSO aidat bildirimlerinin seçimle ilgisi olmadığını, 10 gün kala yapıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei