DTSO\'da Oto Yedek Parça Sektörü Toplantısı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 6. Meslek Grubu olan oto yedek parça imalat ve satışları, oto bakım ve servisleri, akaryakıt istasyonlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren işletmeler bir araya geldi.

DTSO'da gerçekleştirilen toplantıda ev sahipliğini DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız yaptı. Toplantıda; yürürlüğe giren yönetmelik ile akaryakıt istasyonlarının geçmesi zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçişi aşamasında ortaya çıkan sorunlar, dijital çözümler ve ortak alınabilecek aksiyonlarla ilgili istişareler gerçekleştirildi.

Cemal Aksan, "Yeni sisteme geçiş aşamasında oluşabilecek sorunlar ve toplu alınması gereken kararlar için biz oda olarak her zaman buradayız. Üyelerimizin bu ve benzeri sistem değişimlerinde en az sorun yaşamaları için gerekli adımları atmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE