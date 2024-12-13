DTSO'da Oto Yedek Parça Sektörü Toplantısı - Son Dakika
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DTSO'da Oto Yedek Parça Sektörü Toplantısı

DTSO\'da Oto Yedek Parça Sektörü Toplantısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, oto yedek parça sektörünü bir araya getirerek UTT'S sorunlarını ele aldı.

13.12.2024 11:49
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 6. Meslek Grubu olan oto yedek parça imalat ve satışları, oto bakım ve servisleri, akaryakıt istasyonlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren işletmeler bir araya geldi.

DTSO'da gerçekleştirilen toplantıda ev sahipliğini DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız yaptı. Toplantıda; yürürlüğe giren yönetmelik ile akaryakıt istasyonlarının geçmesi zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçişi aşamasında ortaya çıkan sorunlar, dijital çözümler ve ortak alınabilecek aksiyonlarla ilgili istişareler gerçekleştirildi.

Cemal Aksan, "Yeni sisteme geçiş aşamasında oluşabilecek sorunlar ve toplu alınması gereken kararlar için biz oda olarak her zaman buradayız. Üyelerimizin bu ve benzeri sistem değişimlerinde en az sorun yaşamaları için gerekli adımları atmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Otomobil, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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