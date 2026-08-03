DTSO\'da seçim takvimi: Kasım ayının ilk haftası

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesi DTSO seçimleri oldu.

Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında olağan gündem gereği yönetim kurulu faaliyetleri, oda mali tabloları ve aylık raporlar gündeme getirilirken, toplantıda konuşan Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, kamuoyunda sıklıkla gündemde olan oda organ seçimleri takvimi hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Bıyık, "Henüz kesin bir netlik olmamakla birlikte biz Kasım ayının ilk haftasında oda organ seçimlerimizi yapmak için il seçim kurulumuza başvurumuzu yaptık. Henüz kesin dönüş almadık. Kesin dönüş aldığımızda bunu hem sizlerle hem de kamuoyu ile paylaşacağız. Üyelerimiz Kasım ayının ilk haftasında seçim yapılacak şeklinde çalışmalarına başlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Seçime katılacak olan üyelere başarılar dileyen Bıyık, "Temennimiz adil ve etik sınırlar içerisinde geçen bir seçim süreci olması. Bu anlamda seçime katılacak tüm adayları itidalli olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında gündem dışında yeni hizmet binasının son durumu, komisyonların çalışmaları ve diğer projeler hakkında istişareler yapıldı.