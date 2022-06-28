Ardından DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mayıs -Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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