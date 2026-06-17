DTSO: "Sur'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir" - Son Dakika
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DTSO: "Sur'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir"

DTSO: "Sur\'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir"
17.06.2026 15:27  Güncelleme: 15:30
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Sur ilçesinin tarihi ve kültürel mirasının korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ticari hayatın güçlendirilmesi için ortak akıl ve iş birliği çağrısı yaptı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Sur ilçesinin yalnız Diyarbakır'ın değil Mezopotamya'nın en kadim yerleşimlerinden, en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olduğu belirtilerek, Sur'un geleceğinin ortak akılla inşa edilmesi gerektiği vurgulandı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Suriçi'nde kamusal alanların korunması, yaya güvenliğinin artırılması ve tarihi dokunun görünür kılınmasına yönelik yürütülen çalışmaları önemli buluyor ve destekliyoruz. Sur ilçemiz yalnızca Diyarbakır'ın değil, Mezopotamya'nın en kadim yerleşimlerinden, en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biridir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, uzun yıllardır Sur'un tarihi ve kültürel mirasının korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomik hayatının güçlendirilmesi için önemli çalışmalar yürüttük. Turizmin Oscar'ı olarak kabul edilen Altın Elma Ödülü'nün Diyarbakır'a kazandırılması sürecinden sokak sağlıklaştırma projelerine, tarihi yapıların ve kültürel değerlerin görünür kılınmasına yönelik girişimlerden kentin ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına kadar birçok projede aktif rol üstlendik. Çünkü biliyoruz ki Sur'un güçlenmesi, Diyarbakır'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır" denildi.

Suriçi'ni her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi sokakların, meydanların ve kaldırımların asli işlevine kavuşması; ziyaretçilerin kenti daha güvenli, düzenli ve erişilebilir bir şekilde deneyimlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihi kent merkezlerinde kamusal alanların korunması ve düzenli bir kent görünümünün sağlanması, aynı zamanda ticari hayatın gelişmesine ve turizm gelirlerinin artmasına da katkı sunmaktadır. Ancak bu süreç yürütülürken Sur'da faaliyet gösteren esnafımızın ve geçimini bu bölgeden sağlayan yurttaşlarımızın hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Sur'da faaliyet gösteren esnafımızın da Diyarbakır'ın en önemli ekonomik değerlerinden biri olan turizm açısından bu sürece duyarlılıkla yaklaşması büyük önem taşımaktadır. Tarihi Suriçi'nin korunması, kamusal alanların düzenlenmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara destek verilmesi, hem Sur'un marka değerini hem de esnafımızın uzun vadeli kazancını artıracaktır. Bu nedenle tüm esnafımızı, kentin turizm vizyonunu güçlendiren bu ortak çabaya katkı sunmaya davet ediyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler; yerel yönetimlerin, esnafın, meslek örgütlerinin ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla oluşturulacak ortak akıl ve istişare mekanizmalarıyla mümkündür. Sur'u korumak ile Sur'da ticareti korumak birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel hedeftir. Tarihi dokunun korunması, kamusal alanların iyileştirilmesi ve ekonomik hayatın güçlendirilmesi birlikte ele alınmalıdır. Bu yaklaşım hem Sur'un tarihi kimliğini koruyacak hem de bölgedeki ticari canlılığı daha güçlü hale getirecektir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tarihi Suriçi'nin korunması, kent estetiğinin güçlendirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması ve ticari hayatın sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sur, hepimizin ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak, aynı zamanda onu yaşayan, üreten ve ekonomik değer oluşturan bir merkez olarak güçlendirmek hepimizin ortak görevidir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DTSO: 'Sur'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir' - Son Dakika

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