DÜFest 2026 Coşkuyla Başladı - Son Dakika
14.05.2026 14:46
Düzce Üniversitesi'nin DÜFest 2026 etkinliği, sanat, spor ve bilim dolu renkli bir programla başladı.

Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen DÜFest 2026 Öğrenci Festivali, bilimden sanata, spordan eğlenceye uzanan zengin programıyla dikkat çekti Konuralp Yerleşkesi'nde renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen Açılış Töreni'nde konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, DÜFest 2026 kapsamında üç gün boyunca kültür-sanat etkinliklerinden sportif organizasyonlara, sosyal faaliyetlerden öğrenci topluluklarının hazırladığı çeşitli programlara kadar birçok etkinliğin öğrencilerle buluşacağını ifade etti. Festival süresince gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerin ve etkinliklerin de öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirten Sözbir, öğrenciler arasında dostlukların pekişeceği, güzel hatıralar birikeceği ve aidiyet duygusunun güçleneceği bir atmosfer oluşacağına inandığını dile getirdi.

Festival alanına sanatsal dokunuş

Festival kapsamında, Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Temas: İnsan, Mekan, Zaman" Fotoğraf Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. İnsan hikayelerini, yaşamın izlerini ve zamanın mekan üzerindeki etkisini farklı karelerle ziyaretçilere sunan sergi, festival alanına sanatsal bir atmosfer kazandırdı.

Öğrenci toplulukları ve panayır alanına yoğun ilgi

Açılış programının ardından sahnelenen halk oyunları gösterileri katılımcılar tarafından beğeniyle takip edilirken, festival alanında kurulan stantlar gün boyunca yoğun ilgi gördü. Öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan stantlarda sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleri tanıtılarak çeşitli oyunlar, etkinlikler ve interaktif aktivitelerle renklendi.

Sporfest turnuvalarında heyecanlı mücadeleler

Festivalin sportif etkinlikleri de büyük heyecana sahne oldu. Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sporfest Masa Tenisi Turnuvası ve Ayak Tenisi Turnuvası'nda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan Sporfest Futbol Turnuvası yarı final karşılaşmaları izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Konuralp Yerleşkesi'nde düzenlenen oryantiring yarışmaları ise öğrencilerin takım ruhu, stratejik düşünme becerisi ve dayanıklılıklarını ön plana çıkardı.

Sahne performanslarıyla festival coşkusu yükseldi

Festivalin sahne programında ise Spor Bilimleri Topluluğu ile Kültür Sanat ve Dans Topluluğu'nun halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin ve dansların sahneye taşındığı gösteriler, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Ardından sahne alan Nagehan Hacıömerağaoğlu, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. DJ Tolga Yılmaz'ın performansıyla festival coşkusu yükselirken, günün finalinde sahne alan Smokin Grubu enerjik performansıyla öğrencilere unutulmaz bir bahar akşamı yaşattı.

Bilim, kültür, spor ve eğlenceyi aynı atmosferde buluşturan DÜFest 2026'nın ilk günü, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

