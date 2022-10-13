Düğün hediyesi olarak verilen eşeğe bebek gibi bakan aileye Kaymakam Kazanasmaz'dan ziyaret - Son Dakika
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Düğün hediyesi olarak verilen eşeğe bebek gibi bakan aileye Kaymakam Kazanasmaz'dan ziyaret

13.10.2022 10:13
Düğün hediyesi olarak verilen eşeğe bebek gibi bakan aileye Kaymakam Kazanasmaz'dan ziyaret

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 40 yıl önce düğün hediyesi olarak kendilerine verilen eşeğe bebek gibi bakan Ketenci ailesini, Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz ziyaret etti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 40 yıl önce düğün hediyesi olarak kendilerine verilen eşeğe bebek gibi bakan Ketenci ailesini, Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz ziyaret etti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 40 yıl önce dünya evine giren Satı (58) ve Gülay Ketenci (60) çiftine, düğün hediyesi olarak eşek hediye edildi. O dönemde daha yavru olan eşek, zamanla evin vazgeçilmezi oldu. Hiçbir işte çalıştırılmayan eşeğe, adeta bebek gibi bakan Gülay Ketenci, hastalandığında ise veteriner hekim getirerek muayene ettirdi. Eşeğini çok sevdiğini ve ona gözü gibi baktığını söyleyen Gülay Ketenci, vefat eden annesinden kendisine kalan tek hatıra olduğunu kaydetti.

Gülay Ketenci ile düğün hediyesi olarak verilen eşeğin hikayesinin haberleştirilmesi üzerine Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz ziyaret etti. Kaymakam Kazanasmaz, Ketenci ailesi ile görüşerek bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, "Yakın zamanda ulusal basına hayvan sevgisi ile haber olan ilçemiz Merkez Mahallemiz sakinlerinden Satı ve Gülay Ketenci ailesini ziyaret ettik. İnsan olabilmenin yolu her şeye sevgi ve merhamet duyabilmekten geçer. Hayvanlar, doğanın denge unsurlarıdır. Onları sevelim, merhamet gösterelim ve koruyalım" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Gülay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğün hediyesi olarak verilen eşeğe bebek gibi bakan aileye Kaymakam Kazanasmaz'dan ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün hediyesi olarak verilen eşeğe bebek gibi bakan aileye Kaymakam Kazanasmaz'dan ziyaret - Son Dakika
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