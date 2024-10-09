Dükkan Kirası Ekmek ve Sütle Ödeniyor - Son Dakika
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Dükkan Kirası Ekmek ve Sütle Ödeniyor

Dükkan Kirası Ekmek ve Sütle Ödeniyor

Elazığlı dükkan sahibi, kira bedelini 450 ekmek veya 175 litre sütle alma yoluna gitti.

09.10.2024 09:56
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Elazığ'da 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen ve aylık 2 gram 24 ayar altın veya 100 litre mazot ya da yıllık 50 bin lira peşin seçenekleri sunan dükkan sahibi, seçenekleri değiştirerek 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline dükkanını kiralayacağını söyledi.

Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan, behçet hastası yüzde 83 engelli Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını Ağustos ayında kiraya vermek istedi. Taş, 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot ya da 50 bin lira peşin seçenekleri sunarak afişi dükkanına asmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira bedelinin altın cinsi veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağını açıklaması üzerine Taş, ilanı değiştirdi. Takas usulüne devam eden Taş, bu kez kira olarak 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeli ya da yıllık 50 bin lira nakit istedi.

2 gram altından 175 litre köy sütüne döndü

Daha önceden kira bedeli olarak mazot istediğini belirten Taş, "İl dışında yaşadığımız için buraya gidip gelmem kolay olmuyor. Daha önce 2 gram altın bedeli, 100 litre mazot bedeli ve yıllık 50 bin lira peşinat olarak kira bedeli belirlemiştim. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgede Türk Lirası'nı Koruma Kanunu'na göre insanların dövize endeksli bir ürün kiralayamayacaklarını belirtmişlerdi. Ben de bugün gelip bu yazımı kaldırdım. Şimdi ise Türk lirasına endeksli 450 ekmek bedelli, 175 litre köylü süt bedeli ya da yıllık 50 bin lira peşin paramı verin dükkanımı tutun diyorum. Bir de 450 ekmek ya da 175 litre köy sütü bedelinde 3 yılda bir yüzde 10 zam yapmak kaydıyla anlaşmak istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dükkan Kirası Ekmek ve Sütle Ödeniyor - Son Dakika

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