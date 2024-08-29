Dulkadiroğlu Belediyesi, Yöresel Ürünlerin Katma Değerini Artırmak İçin Kooperatif Kurdu - Son Dakika
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Dulkadiroğlu Belediyesi, Yöresel Ürünlerin Katma Değerini Artırmak İçin Kooperatif Kurdu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Yöresel Ürünlerin Katma Değerini Artırmak İçin Kooperatif Kurdu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesine özel yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sunması amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi bünyesinde Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatif, üreticiden doğru fiyattan alınan ürünleri işleyerek online, toptan ve perakende satış yoluyla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.

29.08.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesine özel yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sunması amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi bünyesinde Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi kuruldu.

Kurucu Başkanlığını Mustafa Özsoy'un yaptığı kooperatife ilişkin bilgi veren Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Dulkadiroğlu'nda üretilen tarımsal ürünleri doğrudan ve işlenerek tüketiciye ulaştırmak için kooperatifi kurduklarını belirterek, söz konusu ürünlerin tüccarlara yok pahasına satılmasının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Ürünleri, üreticiden doğru fiyattan alıp katma değerini artıracak işlemlerden geçirilerek online, toptan ve perakende satış yoluyla tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldız, kooperatifin bölge ürünlerinin pazar payını artırmaya aracı olacağını aktardı.

Dulkadiroğlu'nun şıralık ürünlerinin yaygın olduğunu dile getiren Yıldız, "Kahramanmaraş'ta yetişen cevizi daha çok Gaziantep ve Tokat'taki tüccarlar yok pahasına satın alıyor. Biz, üreticilerimizin geçim kaynağı olan yöresel ürünlerimizin hak ettiği daha yüksek değerden tüketiciyle buluşmasını istiyoruz. Bu nedenle, kooperatifimize TKDK destekli işleme ve paketleme tesisi projemizi kazandıracağız. Dulkadiroğlu'nda yetişen ceviz, kabarcık üzümü, çilek, kiraz, vişne, dut gibi yöresel ürünlerimizle beraber yine bölgemizde yetişen domates, biber, sumak, dağ çayı kekik ve nane gibi ürünleri bu tesisimizde işleyerek veya doğrudan satış noktaları, toptan ve online ticaret aracılığıyla tüketicilerimize pazarlayacağız. Burada tüccarları aradan çıkararak üreticilerimizin daha çok kazanmasına katkıda bulunacağız" dedi.

Kooperatifin, üretim hacmine bakmadan, ilçedeki tüm üreticileri destekleyeceğini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Biz, aldığımız ürünlerde kaliteyi göz önünde bulunduracağız. Kaliteli ürünlerin doğru fiyattan alınarak üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlayacağız. Kooperatifimiz aynı zamanda çiftçilerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artıracak faaliyetlerde de bulunacak. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerindeki ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlayacağız. Bu sayede hem üretimi artıracağız hem de çiftçimizin emeğinin gerçek karşılığını alabileceği fiyat politikasıyla ilçemiz ve şehrimiz ekonomisine katkıda bulunacağız." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dulkadiroğlu Belediyesi, Yöresel Ürünlerin Katma Değerini Artırmak İçin Kooperatif Kurdu - Son Dakika

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