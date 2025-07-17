Dülük\'te kazı çalışmaları başlıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından kent turizminde yeni bir sayfa açacak Dülük Antik Kenti'nde başlayacak kazı çalışmalarına ilişkin son hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aylar süren çalışmaların ardından önümüzdeki hafta kazıların başlayacağını bildirdi.

Gaziantep'in tarih hazinelerinden Dülük Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. Gaziantep Valiliği tarafından sağlanan 5 adet konteyner, Dülük Antik Koordinatör Kazı Başkanlığı tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi. Bu gelişmeyle birlikte, antik kentte yeni kazı sezonu önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak.

"Tarihi değerler ortaya çıkarılacak"

Binlerce yıllık geçmişiyle Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin kesişim noktasında yer alan Dülük, sahip olduğu arkeolojik zenginliklerle dikkat çekiyor. Yapılacak çalışmalarla birlikte Dülük'ün saklı kalmış yapıları, kültürel miras unsurları ve tarihi değerleri ortaya çıkarılacak.

"Dülük, dünya turizmine kazandırılacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük'ün yalnızca Gaziantep'in değil, tüm dünyanın ilgisini çekecek bir tarih hazinesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Dülük'ü, dünya turizmine kazandırmakta kararlıyız. Bu bölge Gaziantep'in turizm başkenti olma yolundaki en güçlü adaylarından biridir. Kazı çalışmaları tamamlandığında, Dülük Antik Kenti hak ettiği değeri bulacak" şeklinde konuştu.

"Gaziantep turizm başkenti olacak"

Yılmaz, kazı çalışmalarının yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda turistik ve kültürel kalkınmaya da büyük katkı sunacağını belirtti. Yılmaz, projeyle birlikte, bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade ederek, "Gaziantep'in sadece bölgemizde değil, Türkiye'de turizmin başkenti olacağına yürekten inanıyorum. Bu proje bizleri heyecanlandırıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP