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Dün gece ölümden döndü, bugün yine kaza yaptı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece yaptığı kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, bugün yaptığı kazada da ölümden döndü.

Kaza, Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AHH 440 plakalı motosiklet ile ilçe merkezine giden Emre C.(18), önünde seyir halinde olan kurye G.A'nın kullandığı 55 AKZ 579 plakalı motosiklete çarparak yola savruldu. Karşı istikametten gelen 55 AHH 632 plakalı otomobil, yola savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak sağa doğru manevra yaptı. Manevra yapan otomobil sürücüsü, Şehit Ayhan Kalkan Caddesi'nden Ali Kale Caddesi'ne çıkmak için bekleyen 55 AEG 632 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, önünde seyir halindeki kurye motosikletine çarpan motosiklet sürücüsü Emre C. ise yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre C., dün gece de kullandığı motosikletle otomobile çarpması sonucu başındaki kask sayesinde ölümden dönmüş, kazayı hafif yaralı atlatmıştı.