Dündar'a bir destek de ÜLKEV'den
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa Ülküm Eğitim Vakfı yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçime sayılı günler kala programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa Ülküm Eğitim Kooperatifi ile ÜLKEV yöneticileri tarafından düzenlenen 'Ülkü Sohbetleri'ne konuk olan Dündar, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin, genel seçimler kadar önem taşıdığına vurgu yaptı. Birlik ve beraberliğin bu seçimde de büyük önem taşıdığının altını çizen Dündar, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Türklük bilincine ve şuuruna sahip iki parti. Osmangazi Belediyesi olarak MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i ölümsüzleştirmek adına Yunuseli Mahallesi'nde bir caddeye Başbuğ'un adını verdik. Moğolistan Arhangay'da bulunan ve MHP genel merkezinin önünde de yer alan Bilge Kağan anıtının bir örneğini de Alparslan Türkeş Caddesi ile Bilge Kağan Caddesi'nin kesiştiği noktaya diktik. Seçim çalışmaları çerçevesinde MHP teşkilatları ile birlikte mahalle ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımız bizlerden taleplerde bulunuyor. Taleplerini bizlere iletiyorlar, çünkü hizmetlerin bizlerden geleceğini biliyorlar. İnşallah 31 Mart tarihinden sonra da vatandaşımızı hizmetlerle buluşturacağız" dedi.
"Ana yurttan ata yurduna faaliyetlerimiz var"
Osmangazi Belediyesi olarak sadece ana yurttan ata yurda kadar faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, belediyemizin ismini taşıdığı Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin devlet kuruluşunda ortaya koyduğu felsefe doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel, Türkiye'nin nüfuz alanını "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" şeklinde tanımlamıştı. İşte bu sözün vuku bulduğu yer Osmangazi Belediyesi'dir. Bosna Hersek'ten Moğolistan'a kadar uzanan faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizi inşallah 31 Mart'tan sonra da sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte Osmangazi'nin burçlarına bayrağı dikeceğiz. Biz, herkese hizmeti götürdük ve herkesten destek alacağımıza eminim" diye konuştu
Konuşmasına, Osmangazi'de 15 yılda hayata geçirilen projeleri anlatarak devam eden Dündar, yeni dönem için hazırladıkları projeleri de görsel sunum eşliğinde ÜLKEV yönetici ve üyeleri ile paylaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Tekin de yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı, Türk Milleti'nin 15 Temmuz sonrası iradesinin sonucu tecelli etmiş siyasete etki etmiş, aklıselim sahibi, Türk Milleti'ni gören bilen, düşünen, anlayan, siyasi liderlerin bir araya gelmesiyle vuku bulmuştur. Bu irade Türkiye'de ne kadar gayri milli düşünce varsa, 12 Eylül'ü kafasına göre bu ülkede çadır devleti varmış gibi yapanlara, bu milletin yeter artık biz kendi kendini yönetebilecek iradeye, şuura ve siyasi zekaya sahiptir değişinin siyasi adıdır. Cumhur İttifakı olarak bizler, her şeyi çok iyi yapıyor olmayabiliriz. Ancak Allah şahit ki, biz samimiyiz, niyetimiz temiz ve istikametimiz doğru. Mustafa Dündar başkanımız, kültürüyle, siyasi altyapısıyla ve tecrübesiyle yeniden aday. Bizler, ülkücüler olarak Osmangazi'de yeniden Mustafa Dündar diyoruz. İnşallah 17'de 17 ve bir de büyükşehir belediyesini alarak Bursa'ya hakkını teslim edeceğiz" dedi.
"Bursa'da en iyi sonucu alacaktır"
Ülküm Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Tevfik Topçu da, Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar'ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada bir dostumuzu ağırlıyoruz. Batı Trakya göçmeni olan bir Evlad-ı Fatihan. Türk dünyasının meselelerini çok iyi bilen ve bu uğurda uzun yıllar mücadele etmiş, camia olarak inandığımız turan ülküsüne değer veren, bu uğurda çaba gösteren Mustafa Dündar başkanımız bizlerle birlikte. 31 Mart seçimlerinde Mustafa Dündar başkanımıza başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak Bursa'da en iyi sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Bursa Ülküm Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın da, "31 Mart'ta ülkemiz yerel yönetimleri belirlemek adına seçimlere gidiyor. Bu seçimler, genel seçimler kadar önemli. Genel seçimlerdeki ülkemizin bekası konusu, yerel seçimlerde de aynı ciddiyeti koruyor. Bunun bilincindeyiz. ve bu bilinçle çalışmalarımızı seçimlere kadar sürdüreceğiz. Mustafa başkanımızın, yeni dönem için hazırladığı projelerin heyecanıyla, yarından itibaren daha da bir şevkle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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