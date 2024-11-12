Dünya Bilecikliler Günü'nde Yöresel Ürünler Tanıtıldı ve Ödüller Verildi - Son Dakika
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Dünya Bilecikliler Günü'nde Yöresel Ürünler Tanıtıldı ve Ödüller Verildi

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11 Kasım Dünya Bilecikliler Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı ve şehre katkı sağlayan isimlere ödüller takdim edildi. Vali Aygöl, Bilecik'in tarihi ve ekonomik önemine vurgu yaptı.

12.11.2024 02:26  Güncelleme: 02:33
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Dünya Bilecikliler Günü'nde şehrin yöresel ürünleri tanıtıldı

Dünya Bilecikliler Günü'nde şehre değer katanlara ödülleri verildi

Vali Şefik Aygöl: "Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var o da ortak değerdir, bu ortak değerde Bilecik'tir"

BİLECİK - Her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Bilecikliler Günü kapsamında şehrin yöresel ürünleri tanıtılarak, 'Bilecikliler Buluşması' programı düzenlendi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Protokol konuşmaları ile başlayan etkinliğin devamında Şehre katkı sağlayan isimlere "Şehre Değer Katanlar Onur Ödülleri" takdim edildi. Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Bilecik'in tarihi değerlerini korumak ve daha ulaşılabilir bir yüzeye taşımak için dijital kent belleği çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

"Tek başına övülmeye değer bir şehir Bilecik"

Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in tarihi, doğası, tarımı, sanayisi ve maneviyatıyla çok değerli bir il olduğunu vurguladı. Aygöl,, "Bugün 11. 11. Dünya Bilecikliler Günü. Gerçekten bu memleket ne kadar övülürse ne kadar anlatılırsa, yetmeyecek olan bir memleket. Çünkü bugün üzerinde gururla nefes aldığımız bu toprakların kuruluşun gerçekleştiği, bu memleketin başlangıcının olduğu yer. Osmanlının ilk başkenti yapıldı daha sonra İstiklal harbinde özellikle bu milleti topyekün yok etmek için bir haince saldırılarda en büyük dirençlerin olduğu ve kurtuluşun sağlandı şehir. Tek başına övülmeye değer diye düşünüyorum. Ben sizler gibi doğuştan Bilecikli olmadım ama 17 Ağustos tarihinde buraya göreve başladığım gün şerefle Bilecikli olduğumu, Bilecik'te olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bilecik sanayi şehri dediğimizde 'Nasıl Bilecik'te sanayimi var?' diye karşılık veriyorlar. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beyefendi geldiğinde gece 11'de göndermiştik. Sayın bakanımızın ağzı açık bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bu nasıl bir memleketmiş, bilmiyormuşuz diye. Değerli arkadaşlar 3 milyar Dolar bir üretim yapan ve bunun 1 milyar 145 milyon Dolarını ihracat olarak yapan bir şehir. Ülkemiz Bilecik'le dörtnala yükseliyor. Biz Bilecikliler olarak ortak bir araya gelip nasıl kuruluşun şehri olduysa, Dünya'nın üçte birini hükmeden devlet topraklarsa nasıl kurtuluşun şehri ise ve düşmanı buradan def edip yeni bir cumhuriyetin kuruluşuna vesile oldu. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var o da ortak değerdir, bu ortak değerde Bilecik'tir" dedi.

Vali Aygöl'ün konuşmasının ardından 'Şehre Değer Katanlar Onur Ödülleri' takdim edildi. Program halk oyunları gösterisi ve Hatun Atapay, 'Sandıktaki Türküler' konseri ile devam etti.

Bilecik'in kültürel mirasını yansıtan stantların gezilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Bilecikliler Günü'nde Yöresel Ürünler Tanıtıldı ve Ödüller Verildi - Son Dakika

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