Dünya çam balının merkezinde 'Arı Günü' etkinliklerle kutlandı

Dünya'daki çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balının ise yüzde 85'inin karışlandığı Muğla'da 'Dünya Arı Günü' çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

MUĞLA - Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılında alınan karar ile ilk defa 2018 yılında kutlanan 'Dünya Arı Günü' dünya çam balının merkezi Muğla'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler, Menteşe Sınırsızlık Meydanı ve Milas İlçesinde MSKÜ Veterinerlik Fakültesi arılığında gerçekleştirildi. Mehteşe ilçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Veli Türk ile çok sayıda kurum amiri katıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin katılım sağladı.

Etkinlikte arıcılık ile ilgili stantlar açıldı. Vatandaşlara ve öğrencilere arı ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşların arıların yaşamı, doğaya sağladığı faydalar ve arı ürünleri hakkında yarışma düzenlendi. Muğla'nın çam balının tanıtımının ve tadımının yapıldığı alanda çam balına talep yoğun oldu.

Gün boyu süren etkinliğin diğer ayağı Milas Veteriner Fakültesine ait arılıkta gerçekleştirildi. Milas Veteriner Fakültesi ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe ilkokul öğrencileri katıldı. Öğrencilere arı filmleri izletilerek yüzleri boyandı. Arılıkta arıları inceleyen ve konu hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.