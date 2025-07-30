Dünya Düzce Günleri Kadın Teması ile Başlıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye marka değer katmak amacıyla başlattığı Dünya Düzce Günleri bu yıl 1-3 Ağustos tarihleri arasında Anıtpark'ta düzenlenecek. Kadın emeğine dikkat çekilecek organizasyonda el emeği ürünlerin satılacağı stantlar kurulacak, oyun ve etkinlik alanları hazırlanacak.

Düzce'de geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Dünya Düzce Günleri bu kez kadın teması ile düzenlenecek. Sadece Türkiye'de değil, uluslar arası platformlarda tüm Düzcelilerin sahiplendiği 1 Ağustos, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından geçtiğimiz yıllardan itibaren Dünya Düzce Günü olarak ilan edilmişti. Düzceliler için özel bir önem taşıyan Dünya Düzce Günleri kapsamında bu yıl düzenlenecek etkinlikler "Kadın" teması ile organize edildi. 1 Ağustos Cuma günü saat 14: 30'da Konuralp Gazi Türbesi önünde yapılacak dua ile başlayacak organizasyon süresince Anıtpark'ta yapılacak hazırlıklar kapsamında 50 stantta farklı sektörlerde üretim yapan kadınların ürünleri Düzcelilerle buluşturulacak.

Konser yok

Anıtpark meydanında kurulacak etkinlik alanında 1-3 Ağustos tarihleri arasında çeşitli organizasyonlar yapılacak. Belmek, Kent Konseyi ve Kadın Emeği Merkezi'nin iş birliğinde kadın üreticiler bir araya getirilecek ve Düzce'ye özgü ürünler ile el emeği eserler vatandaşlara sunulacak. Aynı yerde çocuklar için de oyun alanları kurulacak, yüz boyamadan yarışmalara kadar birçok etkinlik ile gençlere yönelik spor etkinlikleri yapılacak. Her günün akşamında ise Millet Bahçesi dev ekranında Türk ve dünya sinemasından seçkin yapımların gösterimi yapılacak. - DÜZCE