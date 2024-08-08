Dünya Düzce Günleri'nde Sevda Türküsev konuk oldu - Son Dakika
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Dünya Düzce Günleri'nde Sevda Türküsev konuk oldu

Dünya Düzce Günleri\'nde Sevda Türküsev konuk oldu

Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin 6. gününde iletişim uzmanı, gazeteci-yazar Sevda Türküsev konuk edildi. Etkinliklerde çocuklar ve gençler spor ve oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirirken, Türküsev ise Düzcelilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

08.08.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinlikleri 6. gününde iletişim uzmanı, gazeteci-yazar Sevda Türküsev'i konuk etti.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleştirilen 'Dünya Düzce Günleri' 6'ncı gününde gündüz etkinlikleri ve akşam düzenlenen söyleşi programlarını Düzcelilerle buluşturmaya devam ediyor.

Etkinliklerin gündüz bölümünde Anıtpark meydanında konuşlandırılan spor ve oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiren çocuk ve gençler playstation ve vr gözlük oyunlarının yanı sıra basketbol, ayak voleybolu ve masa tenisi ile keyifli zaman geçirdi. Bilim Merkezi tarafından hazırlanan masalarda maket uçak yapımını öğrenen çocuklar, meraklı gözlerle bilim masasını incelemeyi de ihmal etmedi.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Başkan Yardımcıları Cihan Ünal ve Burak Coşkun'un da hazır bulunduğu söyleşi etkinliğinin konuğu ise iletişim uzmanı, gazeteci ve yazar Sevda Türküsev oldu.

Türküsev, Anıtpark Meydanını dolduran Düzcelilerle keyifli, bilgilendirici ve eğitici bir sohbet gerçekleştirirken, program sonunda hayranlarının kitaplarını imzalamayı da ihmal etmedi.

Dünya Düzce Günlerinin bu akşam gerçekleştirilecek olan etkinliklerinde Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak Düzcelilerle buluşacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Düzce Günleri'nde Sevda Türküsev konuk oldu - Son Dakika

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