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Dünya Emzirme Haftası Önemli Mesajlar

Dünya Emzirme Haftası Önemli Mesajlar
06.08.2025 16:55
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Dr. Zehra Kardaş, emzirmenin anne ve çocuk sağlığı için kritik önemine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası" nedeniyle önemli bilgiler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "Anne sütü bir canlının su dahil tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen dünyadaki tek besindir. Doğumdan itibaren anne sütüyle beslenmek hem bebek hem de anne için sayısız biyolojik ve psikolojik fayda sağlar. Aynı zamanda bu besin bireylerin yalnızca bebeklik ve çocukluk değil; aynı zamanda erişkin yaşamda da çok sayıda hastalıktan korunmasına ve kişilik gelişiminin desteklenmesine zemin hazırlar. Bu nedenlerle tıbbi bir zorunluluk olmadıkça tüm bireylerin yaşamının ilk altı ayı boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi ve sonrasında da en az iki yıl tamamlayıcı besinlere ek olarak anne sütü alması toplum sağlığı ve gelişmişlik düzeyini arttırmak için atılacak en önemli adımlardan biridir. Ülkemizde ve toplumumuzda emzirme ve anne sütüyle beslenmenin sürdürülmesi konusunda geleneksel olarak yüksek oranlara sahip olmakla birlikte; halen hedeflenen düzeylere ulaşmış değiliz" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş konuşmasına, "Tüm dünyada 1-7 Ağustos tarihleri Dünya Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de bu anlamlı haftada anne-bebek çiftlerine daha iyi destek olabilmek amacıyla Emzirme Danışmanlığı Polikliniğimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 1. Katta Sosyal Pediatri Polikliniği bünyesinde hizmet vermekte olan polikliniğimizde emzirme konusunda sıkıntı yaşayan, anne sütüyle ilgili kaygıları olan veya herhangi bir nedenle anne sütüyle beslenmeye ara verilen durumlarda anne-bebek çiftlerine emzirmenin başlatılması veya rahat şekilde sürdürülmesi açısından destek olmayı hedefliyoruz." diye devam etti.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "Dünya Emzirme Haftası vesilesiyle tüm sağlık profesyonellerini, toplumumuzu ve aileleri anne sütünü desteklemeye ve emzirmeyi teşvik etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Anne Sütü, Erciyes, Sağlık, Eğitim, Yerel, Bebek, Dünya, Son Dakika

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