Dünya Engelliler Günü\'nde Öğrencilere Ziyaret

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Erzincan Emniyet Müdürlüğünce Dünya Engelliler Gününde öğrenciler unutulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle; Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilerle birlikte pasta kesilerek akabinde İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelince de Refahiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önü uygulama noktasında polis ekiplerinin gözetimi altında trafik polisi elbisesi giydirilen öğrenciler temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı. Durdurulan araçlardaki sürücüleri emniyet kemeri ve hız limiti gibi kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. - ERZİNCAN