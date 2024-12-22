Dünya Kupası Güreşleri Aydın'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Kupası Güreşleri Aydın'da Coşkuyla Başladı

Geniş Video İzle

Aydın'da, deve güreşlerinin en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde, develer kıyasıya mücadele etti ve renkli görüntüler oluştu.

22.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası güreşleri coşkulu şekilde başladı

AYDIN - Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri başlarken sezonun önemli güreşlerinden Dünya Kupası güreşleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalde, dünya kupası güreşleri coşkulu bir şekilde başladı.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen develer kıran kırana mücadele ederken, dünya kupası güreşleri coşkuyla başladı.

Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 166 deve kıran kırana mücadele etti. Develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Pehlivan develerin güreşlerini vatandaşlar büyük heyecan ve dikkatle izlerken, güreşlerin festival havasında geçtiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak deve güreşlerinin kırkpınarı olduk. Bu geleneğimizi yıllardı sürdürüyoruz. Bugün hava müsaade etti. On binlerce kişi, çocuğu ve eşleriyle burada. Piknik havasında deve güreşlerini izliyor. Birazdan Dünya Kupası'nı da gerçekleştireceğiz. Kemerlerimiz hazır. Böylesine büyük çaplı bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılanlara da keyifli seyirler diliyorum" dedi.

Dünya Kupası Güreşleri Aydın\'da Coşkuyla Başladı
Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Etkinlik, Kültür, Aydın, Dünya, Yerel, Yaşam, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Kupası Güreşleri Aydın'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası Güreşleri Aydın'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.