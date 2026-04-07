Dünya Romanlar Günü Keşan\'da Kutlandı

07.04.2026 20:03
Keşan'da, Roman kültürü ve değerleri renkli etkinliklerle kutlandı. Eğitime vurgu yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Romanlar Günü etkinlikleri, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda başlayan programda konuşan Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Koordinatörü Buket Sel, Roman kültürünün; neşesiyle, müziğiyle, dayanışmasıyla ve güçlü yaşam enerjisiyle herkese ilham veren çok değerli bir miras olduğunu dile getirdi. Sel, "Bizler de SODAM çatısı altında, bu zengin kültürü yaşatmak ve güçlendirmek için bir aradayız" dedi.

Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün, Roman denildiğinde güçlü ve yeni Türkiye'ye ayak uyduran, üreten insan akla geldiği için kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Eğitimde, sağlıkta, barınmada, istidamda bundan sonra daha güçlü kendimizi ifade etmemiz için oku-okut, öğren-öğret, kalkışsın bu millet anlayışıyla biz de yerimizi almak zorundayız. Oynamayı, enstrüman çalışmayı seviyoruz. Ama gelişen ve büyük Türkiye'de artık mühendisler, doktorlar, avukatlar, oda başkanları, muhtarlar, siyasetçiler de olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım."

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da yaptığı konuşmada, "Renkli kültürleri ve yaşam tarzları ile Romanlar, her zaman toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Roman vatandaşlarımız, toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sunan renkli ve değerli bir topluluktur. Başta Keşanlı Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Romanların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Keşan SODAM kursiyerlerinin hazırladığı dans gösterileri ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan program, ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

