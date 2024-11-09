Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Coşkuyla Karşılandı

Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya\'da Coşkuyla Karşılandı

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'da sevenleriyle buluştu. Kortej eşliğinde şehre giren Razgatlıoğlu, etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı ve başarılarının motivasyon kaynağını vurguladı.

09.11.2024 14:55  Güncelleme: 15:03
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2. kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu doğup büyüdüğü yer olan Alanya'da coşkuyla karşılandı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Milli Sporcu Toprak Razgatlıoğlu büyüdüğü şehir olan Alanya'da sevenleri ile bir araya geldi. Alanya girişinde sevenleri ile birlikte kortej eşliğinde şehre giriş yapan Razgatlıoğlu, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen buluşmada sevenleri ile birlikte buluştu.

Etkinliğe Alanya Belediye Başkan vekili Servet Ünlü, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu seven vatandaş katıldı.

19 Ekim gününde İspanya'da tarihi zafer elde eden ve 2. kez Dünya Şampiyonu olan Rüzgar Razgatlıoğlu etkinlikte, "Herkes farklı şehirlerden geldi, bu da beni gerçekten duygulandırdı. Alanya'da doğdum ve büyüdüm, ağabeyim burada yaşıyor. Ben ancak sezon bittiğinde Alanya'ya gelebiliyorum ve her geldiğimde farklı bir coşkuyla karşılanıyorum. Bu yıl özellikle daha özel çünkü dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. BMW ile kimsenin inanmadığı bir markayı, bugüne kadar dünya şampiyonu olmayan bir markayı dünya şampiyonu yaptık. Tekrar çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir karşılama oldu. Herkesin emeğine sağlık, hepinizin ayağına sağlık" şeklinde konuştu.

"Organizasyon İstiklal Marşı'mızı ezberlemeye başladı"

Öte yandan Razgatlıoğlu, "Bu gibi karşılamalar gerçekten çok önemli ve bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Bizi yalnız bırakmadığınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah nice şampiyonluklara! Kariyerimde en az on yıl daha var, Allah kaza, bela ve sakatlık vermezse on yıl daha şampiyonluk mücadelesi vereceğim. Kaç tane şampiyonluk geleceğini hep birlikte göreceğiz. Yurt dışında yarışırken her yarışa çıktığımızda her hafta sonu en büyük amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her hafta sonu bu hedefle mücadele ediyoruz. Bu sene çok mutluyum; toplamda 18 defa birincilik kazandık. Bu da demek oluyor ki 18 defa İstiklal Marşı'mızı okutmuş olduk. Organizasyon bile artık İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladı. İnşallah bu başarılarımız böyle devam eder. Herkese tekrar teşekkür ederim. Saygılar, çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmalarının ardından milli sporcuya çiçek takdimi ve Corendon Alanyaspor'un forması hediye edildi. Etkinlik Milli Sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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